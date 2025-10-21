Novak Đoković donio je odluku da se povuče sa turnira u Parizu, što se manje-više i očekivalo još od kada se povrijedio u Šangaju

Izvor: MN Press

Novak Đoković povukao se sa Mastersa u Parizu. Odluka koja je bila manje-više očekivana i samo se čekala potvrda. Posle povrede koju je zadobio u Šangaju i predaje meča Tejloru Fricu na egzibiciji "Šest kraljeva" bilo je jasno da neće moći da igra na turniru u francuskoj prijestonici.

Turnir počinje 27. oktobra i bilo je izvesno da su veoma male šanse da će tamo da se pojavi. Posebno pošto je rekao više puta da mu je cilj da igra na turniru u Atini (od 2. do 8. novembra) i tamo želi da napadne titulu. Pariska publika ga neće gledati ove godine.





❌ Novak Djokovic will NOT play the Paris Masters this year



Michael Euler/APpic.twitter.com/njIB018xkA — Olly Tennis (@Olly_Tennis_)October 21, 2025

Novak je pariski masters osvajao čak sedam puta. Prvi put je to uradio 2009. godine, a onda je uspjeh ponovio i 2013, 2014, 2015, 2019, 2021 i 2023. godine.

Gdje će Novak igrati do kraja sezone?

Đoković je u više navrata u prethodnom periodu poručio da mu je glavni cilj da igra na turniru u Atini koji organizuje njegova porodica, pošto je direktor njegov brat Đorđe. A, šta će biti dalje?

Kada je predao meč Fricu Đoković je u izjavi na terenu rekao "da je plan da igra na par turnira do kraja sezone". S obzirom na to da se povukao iz Pariza, to bi trebalo da znači da se sprema da igra i na Završnom mastersu u Torinu. Potvrde još nema, ali bi to moglo da se dogodi. Posebno ako ostvari dobar rezultat u grčkoj prestonici.