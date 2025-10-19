Britanac Džek Drejper oglasio se na društvenim mrežama i progovorio o problemu koji muči sve tenisere.

Izvor: MN Press

Neumoljiv ATP raspored nažalost je imao teške posledice po nekoliko vrhunskih tenisera, a ni apeli nisu urodili plodom. Sezonu su zbog ozbiljnih povreda ranije završili Džek Drejper i Holger Rune, dok su igrači zbog premorenosti često odustajali od turnira koji su prethodno bili u njhovom rasporedu. Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković je predao meč na egzibiciji u Rijadu Tejloru Fricu, pošto je imao dve jako iscrpljujuće nedelje prethodno u Šangaju. Sada je Britanac Džek Drejper još jednom digao glas, a nema sumnje da će ga kolege podržati ukoliko žele da izbjegnu ovakve scenarije u budućnosti.

Drejper je mora da se povuče sa US Opena dok je igrao jednu od najboljih sezona u karijeri, a moraće da propusti Završni turnir u Torinu, što je jedna od najvećih motivacija za svakog tenisera u toku jedne godine.

"Povrede će se dešavati. Tjeramo svoja tijela preko granica izdržljivosti. Trenutno imamo toliko nevjerovatnih mladih momaka na turneji i ponosan sam što sam dio toga, međutim, turneja i kalendar moraju da se prilagode ako neko od nas želi da postigne neku vrstu dugovečnosti", napisao je Drejper.

Injuries are going to happen… we are pushing our bodies to do things they aren’t supposed to in elite sport. We have so many incredible younger guys on the tour right now and I’m proud to be apart of that, however, the tour and the calendar have to adapt if any of us are gonna… — jack draper (@jackdraper0)October 18, 2025

Osim Novaka Đokovića, na ovu temu je govorio i Karlos Alkaraz, ali igrači nisu bili jedinstveni kada je trebalo pokrenuti konkretne promene i staviti pritisak na ATP. Jedini boljitak u poslednje vreme su veći nagradni fondovi na turnirima, ali to postaje zanemarljivo kada igrači padaju od umora, povređuju se, predaju mečeve.

Đoković kritikovao kolege

Srpski as se nikada nije libio jasno i glasno kaže svoje mišljenje, zbog toga je i pokrenuo PTPA organizaciju.

"Igrači se žale na raspored, komentarišu u medijima, ali moraš da uložiš energiju. Baš ti. Ne agent, tim, roditelji, baš ti. Najbolji igrači moraju da zasuču rukave i da razumeju sistem, da im bude više stalo do toga da učestvuju. Komentari u medijima mogu malo da zatalasaju i privuku pažnju, ali ne mijenjaju stvari. Znam iz iskustva", rekao je Novak nedavno.

Bez ustručavanja je ukazao na kontradiktornosti svojih kolega. "Na kraju krajeva, mogućnost izbora i dalje postoji. Neki igrači kažu da, ali postoje pravila itd, ali pravila su tu radi bonusa. Možeš da ne dobiješ bonus, ali to je izbor koji si spreman da napraviš ako želiš da igraš manje. Onda imamo i egzibicije, na koje se igrači prijavljuju, tako da je to malo kontradiktorno", završio je na ovu temu Đoković.