Ipak, selektorka je očigledno u svlačionici na pauzu dala prave savjete svojim izabranicama, jer u drugom poluvremenu je to bila igra na kakvu smo navikli od naših rukometašica.

Izvor: MONDO/Milja Zenović

Nakon Portugala, arhivirana su i Farska Ostrva. ”Lavice” su večeras slavile 32:26 u 2.kolu grupe 4 kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Nije počelo dobro. Faranke su u ouvodnim minutima imale prednost od 4:1.

Međutim, od tog trenutka su naše djevojke dodale gas i zaigrale znatno ozbiljnije. Uslijedila je nevjerovatna serija od 10:3, pa su došle do preokreta i stekle prednost od 4 gola razlike (7:11).

Potom su i ostrvljanke pokazale znatno bolju igru, pa su uspjele da vrate egal i do kraja poluvremena se igralo praktično gol za gol, pa je poluvrijeme završeno neriješenim rezultatom – 14:14.

Prvo su se odlijepile na 3 razlike (16:19), potom na pet (20:25), a onda je do kraja susreta ona rasla čak i do 8 golova razlike (24:32), što je bilo dovoljno za mirnu završnicu. Faranke su dale koliko su mogle, ali za savršenu igru Lavica nije bilo recepta.

Naredna runda kvalifikacija biće odigrana tek 4.marta 2026.godine, a protivnik će biti Island kojem idemo u goste.

Prije toga, slijedi mnogo značajniji događaj za naš ženski rukomet i to svjetsko prvenstvo.

Upravo će Farska ostrva biti protivnik u 1.kolu, a meč se igra 26.novembra. Dva dana kasnije se sastajemo sa selekcijom Paragvaja, dok 30.novembra igramo protiv Španije, prenosi Antena M.