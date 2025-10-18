Kompanija Apple postigla je dogovor sa Formulom 1 o ekskluzivnim pravima prenosa trka na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država, prenose svjetski mediji.

Izvor: Profimedia/Florent Gooden / Dppi/DPPI/LiveMedia

Ugovor vrijedan 750 miliona dolara odnosi se na period od pet godina, počev od 2026., a prenosi će biti dostupni na platformi Apple TV+ — bez dodatne nadoknade u okviru osnovne pretplate.

Ovo je prvi veliki globalni sportski sadržaj dostupan korisnicima Apple TV+, nakon što su ranije plasirali mečeve MLS lige, ali uz posebnu pretplatu.

Bivši partner F1 u SAD bio je ESPN, čiji je ugovor vrijedio znatno manje – svega 80 miliona dolara.

Kako navodi CDM, čelnici Formule 1 ističu da će ovaj potez dodatno proširiti prisustvo sporta kroz sve Apple kanale – vijesti, muziku, mape, sport i Fitness+.

Još nije poznato ko će komentarisati trke, ali se spekuliše da bi Apple mogao preuzeti komentare od F1 TV ili Sky Sportsa.

Dio medija navodi da je važnu ulogu u sklapanju posla imao i film „F1“ s Bredom Pitom, koji je ove godine postao najuspješniji sportski film svih vremena sa zaradom od oko 630 miliona dolara.