Srpski teniser Novak Đoković definitivno igra na egzibiciji u Rijadu.

Izvor: MN Press

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković u subotu je završio učešće u Šangaju kada je u polufinalu poražen od 204. tenisera svijeta Valentina Vašeroa. Srpski as je imao velikih problema sa povredom, a već za četiri dana će ponovo biti na terenu. Đoković će igrati na Slemu šest kraljeva u Rijadu, a sada je poznat i raspored.

Đoković i Alkaraz su već učesnici polufinala i neće igrati prvog dana egzibicije koja počinje 15. oktobra. Snage će odmjeriti Aleksandar Zverev i Tejlor Fric, a pobjednik ovog duela će na megdan najboljem teniseru svijeta. U drugom četvrtfinalu sastaće se Janik Siner i Stefanos Cicipas, pobjednik ide na Novaka Đokovića.

Sledi dan pauze, pa finale koje je zakazano za nedelju 18. oktobar. Iako su mnogi bili zabrinuti oko Đokovićevog nastupa, sada je definitvno potvrđeno da će igrati.

Six Kings Slam draw.



They gave the second seeded spot and a bye to Novak Djokovicpic.twitter.com/UJRLsESXoq — José Morgado (@josemorgado)October 12, 2025

Ogroman novac u igri

Đoković već drugu godinom zaredom igra na egzibiciju u Rijadu koja je po rasporedu u samom finišu sezone. Iako se teniseri žale na nemilosrdan raspored, ovakvu pozivnicu organizatora nisu mogli da odbiju. Svakom učesniku garantovano da će dobiti 1,5 miliona dolara, a pobjednik dobija najveću tenisku nagradu u teniskoj istoriji, šest miliona dolara.

U poređenju sa grend slem turnirima, to je skoro dvostruko veća zarada, jer osvajači četiri najveća turnira dobiju 3,8 miliona dolara. Prošle sezone je je Janik Siner bio pobjednik, dok je Novak poražen u polufinalu.

Promena u poslednjem momentu

Pored najboljeg tenisera svih vremena, trebalo je da učestvuju Janik Siner, Karlos Alkaraz, Saša Zverev, Džek Drejper i Tejlor Fric. Prošle godine su tu bili Rafael Nadal koji se penzionisao, kao i Holger Rune i Danil Medvedev koji nisu dobili pozivnice. Ovog puta je Džek Drejper je morao da odustane zbog povrede, pa će ga zamijeniti Stefanos Cicipas.