Saša Zverev je priznao da ima užasnu sezonu iza sebe, da se muči i igra pod bolovima i da sve to utiče na njega i psihološki

Izvor: PEDRO PARDO / AFP / Profimedia

Saša Zverev nalazi se u ogromnim problemima. Porazi se ređaju, igra pod bolovima i sve to zajedno utiče na njega mnogo. Posebno sa psihološke strane. Teško mu je da razmišlja o tenisu i da uopšte uživa u igri kada je na terenu. Otvorio je dušu posle poraza u Šangaju.

"Bez bolova sam poslednji put igrao u Australiji. Ovo je za mene veoma teška godina i sa fizičkog aspekta. Problemi sa leđima ne prestaju. Vodim borbu sam sa sobom, jer imam veliki problem sa vjerom u svoju igru", rekao je Zverev.

Bio je samokritičan. Svjestan da je daleko ispod nivoa čovjeka koji je treći teniser svijeta. Imao je priliku da bude i prvi tokom sezone, propustio je zbog iznenađujućih poraza.

"Jednostavno, ne vjerujem u sebe. Nestala mi je bilo kakva vjera u sebe samog. Igram užasan tenis. Uopšteno mi je cijela sezona dosta loša", pojasnio je Zverev.

U Šangaju je izgubio od Artura Rinderkneša, u Pekingu od Danila Medvedeva, na US openu od Feliksa Ože-Alijasima. Osvojio je samo jednu titulu u sezoni i to kod kuće u Minhenu. Premalo za igrača koji bi trebalo da parira Janiku Sineru i Karlosu Alkarazu...