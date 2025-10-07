Nikola Jović ispričao je šta se dogodilo na Eurobasketu i zbog čega ga je u jednom momentu Nikola Jokić ošamario. Sve se dogodilo pred meč Srbije i Finske.

Izvor: MN Press

Srbija je na Eurobasket otišla sa snovima o zlatnoj medalji, vratila se sa gorkim ukusom u ustima pošto je izgubila već u osmini finala. Poražena je od Finske, a pre tog meča dogodila se jedna zanimljiva situacija koja je mnogima promakla. Nikola Jokić je ošamario Nikolu Jovića. Zašto? Otkrio je to košarkaš Majamija koji je gostovao u jednom podkastu u Americi.

"Okej. Čudna je priča. Pre meča je neko poslao dojavu o bombi u dvorani, pa su ispraznili celu Arenu. Bogu hvala da nisu našli ništa, da je bila lažna dojava. Kada smo izlazili na zagrevanje, radimo jedno uvek. Dođemo do centra terena, skupimo se zajedno i čim to završimo, okrenemo se i aplaudiramo navijačima, otpozdravimo ih", počeo je Jović.

Nastavio je da prepričava celu tu situaciju u istom dahu i da pojašnjava šta se dogodilo.

"Pošto je bila dojava o bombi nije bilo nikoga tu. Ja sam se okrenuo, počeo da mašem, da se šalim na taj način. Onda me je Jokić tako jako ošamario...", dodaje Jović.

"Rekao mi je da prestanem da se za***avam"

Nije tu bio samo šamar, već i jasna poruka za mlađeg saigrača da ne gubi fokus i da razmišlja samo o meču. Nešto slično je uradio i sa Nikolom Topićem.

"Rekao mi je 'prestani da se za***avaš, moramo da dobijemo ovaj meč. Nažalost, izgubili smo. Ne mislim da je zbog toga, ali eto", zaključio je Jović.