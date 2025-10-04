Španac Karlos Alkaraz primoran da propusti još jedan Masters, što će ga skupo koštati.

Izvor: Charles Baus / Zuma Press / Profimedia

Prvi teniser svijeta Karlos Alkaraz razočarao je ljubitelje tenisa kada se povukao sa Mastersa u Šangaju gdje je mogao da pojuri devetu titulu u sezoni. Ipak, nakon osvajanja turnira u Tokiju, odlučio se za predah, a mnoge su zabrinule reči mladog Španca koji je otkrio da već neko vrijeme ima fizičkih problema. Otkazivanje turnira serije 1000 u Kini koštaće ga čak nešto više od milion dolara.

"Veoma sam razočaran što moram da saopštim da se povlačim sa Mastersa u Šangaju. Nažalost, već neko vrijeme se borim sa fizičkim problemima i, nakon razgovora sa mojim timom, donijeli smo odluku da je najbolje da se odmorim i oporavim", objavio je Španac, što je uticalo na žreb u Šangaju.

Njegovo odustajanje će se odraziti njegov nagradni fond na kraju godine, pošto će prema rečima teniskog insajdera Hosea Morona, ostati bez znatne sume novca.

Ostao bez bonusa

ATP dodjeljuje ogroman bonus igračima koji osvoje najviše poena na svim Masters turnirima i ATP finalu. Ove sezone, 21 milion dolara biće raspoređeno među 30 najboljih igrača. To su oni koji su osvojili najviše poena na devet Mastersa i finalnom turniru na kraju godine.

Alkaraz je bio u mogućnosti da osvoji čak 4,5 miliona dolara bonusa na kraju 2025. godine, ali nakon otkazivanja Šangaja, situacija se promijenila.

Prema pravilima, igrač koji ne učestvuje gubi 25% iznosa bonusa koji je dobio za učešće na svakom Masters 1000 turniru. Njegovo povlačenje iz Šangaja će iznos od 4,5 miliona dolara umanjiti za 1.125.000 dolara. Pošto je propustio Masterse u Torontu i Madridu, to znači da je izgubio ukupno oko 3,3 miliona dolara i ostaje mu samo pomenuta suma od nešto preko milion dolara koju će morati da zaradi na Završnom Mastersu.