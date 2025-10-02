Masters u Šangaju proći će bez Karlosa Alkaraza koji se kasno povukao i na taj način organizatori su morali da pretumbaju žreb, na štetu Novaka Đokovića.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković saznao je uoči početka mastersa u Šangaju kako će izgledati njegov žreb, da bi se to iznenada drastično promijenilo odustajanjem Karlosa Alkaraza. S obzirom na to da Alkaraz nije rekao "povlačim se" prije nego što je žreb obavljen, doći će do krupnih promjena koje će "pretumbati" žreb.

C’est parti pour le@SH_RolexMasters#ATP!



Moutet prend la place d’Alcaraz dans le tableau, Terence Atmane, brillant à Pékin contre#Sinnerdébute face à Ugo Carabelli.



Novak#Djokoviccontre Cilic ou Basilashvili pour débuter dans ce tournoi qu’il a remporté 4 fois.pic.twitter.com/hJ3pPsj0fF — Dimitri Fortin-Paquet (@DimFortin)October 1, 2025



Marin Čilić i dalje ostaje rival Novaka Đokovića u drugoj rundi mastersa u Šangaju, međutim iz kombinatorike je potpuno nestao Korentan Mute iz Francuske.

Mute je trebalo da bude rival Čiliću u prvom kolu, i da njih dvojica odlučuju o rivalu Đokovića, međutim odustajanjem Alkaraza je Mute zauzeo njegovo mjesto kao nosilac. Tako je Mute, ni kriv ni dužan, dobio žreb kakav ima najbolji teniser sveta, dok su na drugoj strani kostura ostali i Novak Đoković i Janik Siner...

Šta ovo znači za Novaka Đokovića?

Izvor: EPA/BRIAN HIRSCHFELD

Masters u Šangaju stvorio je sada dve potpuno neujednačene polovine žreba i imaće za šta da se bune Siner i Đoković, a za to je pre svega kriv Alkaraz zbog kasnog otkazivanja. Istina, imao je problema tokom turnira u Tokiju, koji je na kraju i osvojio, ali je mogao ranije da se javi i spriječi ovakav scenario. Ko zna, možda je i namjerno ovo želio?

Djeluje nevjerovatno da su u Novakovoj polovini Janik Siner, Tejlor Fric, Ben Šelton, Holger Rune, dok su na drugoj najbolji igrači Aleksander Zverev i Aleks de Minor...

Istina, tu su i Cicipas i Medvedev, ali ne zna se koji je od njih trojice više razočarao ove sezone.