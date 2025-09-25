Legendarni as Formule 1 Luis Hamilton veoma potresen zbog svog ljubimca

Izvor: Bradley Collyer / PA Images / Profimedia

Slavni vozač Formule 1 Luis Hamilton oglasio se na društvenim mrežama i zamolio pratioce da se mole za njegovog psa, Roskoa.

"Bilo je ovo zastrašujućih nekoliko sati. Svi mislite na Roskoa i pominjite ga u molitvama", napisao je Britanac tokom posete veterinaru.

Luis Hamilton (40), sedmostruki šampion Formule 1, vozi objasnio je je njegov ljubimac već dugo loše, jer je pet mjeseci imao upalu pluća i od nje se nije oporavio.

Izvor: Instagram/LewisHamilton

Ovaj problem nadovezao se na Hamiltonovu veoma lošu sezonu u Ferariju, u kojem još nije pobijedio od kada je prošlog ljeta stigao u italijanski tim. Najbolje plasmane ostvario je u Imoli, u Austriji i u Velikoj Britaniji, gdje je bio četvrti. ukupno je osvojio 121 poen i na šestom je mjestu u generalnom plasmanu vozača, sa više od 300 bodova zaostatka za vodećim Oskarom Pjastrijem iz Meklarena (324 poena)