Iran će u četvrtfinalu igrati protiv Češke, koja je ranije danas pobijedila sa Tunis 3:0 (25:19, 25:18, 25:23).

Izvor: ROUELLE UMALI / Xinhua News / Profimedia

Iznenađenje u osmini finala Svjetskog prvenstva u odbojci.

Iranci su već bili "eliminisani" u grupi - u posljednjem meču prve faze spasio ih je čelendž protiv Filipina, preživjeli su čak devet meč lopti, a danas su u Manili pobijedili Srbiju i plasirali se u četvrtfinale.

I to preokretom, sa 3:2 u setovima (23:25, 25:19, 24:26, 25:22, 15:9).

Preostale četvrtfinalne parove čine Italija - Belgija, Poljska - Turska i SAD - Bugarska.