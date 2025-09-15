Maks Ferstapen bi nakon četiri titule u Red Bulu mogao da napusti tim i pređe u Ferari, koji bi tako pokazao ozbiljnost da se vrati na staze uspjeha.

Izvor: Profimedia/IPA, Independent Photo Agency / Alamy

Ljubitelji Formule 1 mogli bi polako da počnu sa pripremama za tektonske poremećaje u najbržem karavanu na svijetu. Sve je izvjesnije da će Maks Ferstapen (27) napustiti Red Bul, a njegov naredni tim mogao bi mnoge da iznenadi. Trenutno najbolji vozač Formule 1 ranije je povezivan sa Mercedesom i Aston Martinom, ali će Holanđanin ostati vjeran Red Bulu za 2026. godinu. Međutim, njegova budućnost je nakon toga prilično neizvjesna, i čini se da se pojavio novi tim zainteresovan za Ferstapenove usluge - Ferari.

Trenutno za Ferari voze Šarl Lekler i Luis Hamilton, čija je forma loša i mnogi ga pozivaju da se penzioniše jer više ne može da se trka sa daleko mlađim kolegama. Hamilton je trenutno tek šestoplasirani u generalnom plasmanu sa 117 bodova, Ferstapen ima gotovo duplo više (230), dok su na prve dvije pozicije vozači Meklarena - Lando Noris (293) i Oskar Pjastri (324).

"Vjerujem da je Ferari napravio poteze da potpiše Ferstapena. Što se tiče toga da li će doći, mislim da njegove sopstvene riječi 'Idem jer želim da pobijedim' šalju prilično negativan signal prema Ferariju. Poslednjih mjeseci bilo je mnogo razgovora, čak i tajnih pregovora, zamjena vozača koji nikada nisu nikuda vodile, tako da je sve moguće. Mislim da Ferari pokušava", rekao je Đankarlo Minardi, bivši šef Ferarijevog F1 tima.

Za legendu Formule 1, nema sumnje ko je trenutno najbolji vozač Formule 1, iako se Maks trenutno ne nalazi na vrhu i teško je zamisliti da može da stigne do nove šampionske titule, pete u karijeri.

"Po mom mišljenju, Toto Volfovi komentari na kraju trke o njegovom timu, u kojima je još jednom pohvalio Ferstapena, bili su prilično nesrećni. Svaki tim želi najboljeg vozača, a trenutno, na osnovu onoga što pokazuje na stazi, bez obzira na performanse automobila, taj vozač je Ferstapen", dodao je Minardi.

Sve je više ljudi koji prate Formulu 1, a koji smatraju da se nešto dešava na relaciji Ferari - Maks Ferstapen. Zbog toga je i najbolji vozač na planeti upitan da li bi želio da vozi za Ferari, koji je poslednjih nekoliko sezona daleko od stare slave i velikih uspjeha.

"Mislim da je Ferari ogroman brend i naravno svi vozači vide i zamišljaju sebe 'Želio bih da vozim za Ferari', ali mislim da je i to greška, voziti samo za Ferari. Ako želite da vozite za Ferari, želite da pobijedite. Dakle, ako ikada budem želio da odem tamo, ne idem tamo samo da vozim za Ferari, idem tamo jer vidim priliku da pobijedim. A ako pobijedite sa Ferarijem, to je još bolje", rekao je Maks Verstapen.

Inače, njegov ugovor sa Red Bulom važi do 2028. godine, a samo u 2025. godini trebalo bi da zaradi 65 miliona dolara. Ferstapen je u Formulu 1 stigao davne 2014. godine kao test vozač Skuderije Toro Roso, a zatim je godinu i po dana vozio za taj tim prije nego što se preselio u Red Bul. Sa svojim trenutnim timom osvojio je četiri uzastopne šampionske titule.