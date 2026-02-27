Bil Klinton negirao da je išta znao o aktivnostima Džefrija Epstina.

Izvor: HOGP/House Oversight Committee/Ministarstvo pravde SAD

Bivši američki predsjednik Bil Klinton svjedočio je danas pred istražnim telom Kongresa u sklopu istrage o osuđenom sek**alnom predatoru Džefriju Epstinu, prenosi "Asosijejted Pres". On je danas negirao sve veze i saznanja o aktivnostima Epstina, a gotovo istu stvar je na saslušanju rekla Hilari Klinton, njegova supruga i bivša državna sekretarka.

"Nisam ništa vidio i ništa loše nisam uradio", rekao je bivši američki predsjednik na svedočenju u Čapakvi u državi Njujork.

Bil Klinton zvanično nije optužen ni za jedno krivično djelo u slučaju Epstin. Međutim, moraće na nekom od narednih saslušanja da odgovori na pitanja o dokumentaciji u kojoj se navodi da je imao kontakt sa Epstinom i njegovom bivšom devojkom Gizlejn Maksvel.