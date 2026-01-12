U blizini Autokomande u Beogradu pronađeno je beživotno tijelo 88-godišnjeg muškarca u bašti lokala.

U Beogradu je ranim poslijepodnevnim časovima pronađeno beživotno tijelo muškarca nedaleko od kružnog toka na Autokomandi.

Nezvanično, riječ je o 88-godišnjem muškarcu, koji je pronađen u bašti jednog lokala brze hrane.

Kako mediji saznaju, muškarac je sinoć posle završetka radnog vremena došao da odmori, od umora je zaspao i više se nije probudio.

Nije poznato šta je tačan uzrok smrti, a policija je izašla na lice mjesta. Prema nezvaničnim saznanjima medija, biće urađena obdukcija tijela.

O ovome je obaviješten i tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, a istraga je u toku.

