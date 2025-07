Maks Ferstapen napustiće Red Bul i preći u Mercedes.

Izvor: Profimedia/IPA, Independent Photo Agency / Alamy

Maks Ferstapen je četvorostruki šampion Formule 1 i kao takav jedan je od najpoznatijih vozača, mada će poslije četiri vezane titule, ostati bez pete. A, prema svemu sudeći momak rođen u Belgiji u narednoj sezoni mogao bi i da brani boje Mercedesa, a ne Red Bula kao što smo do sada navikli.

Italijanski "Skaj" saznao je da se priprema jedan od najvećih transfera u Formuli 1. Ferstapen ima dogovor sa timom iz Austrije do 2028. S obzirom na to da će poslije četiri vezane šampionske sezone, Holanđanin ostati bez titule, Mercedes bi to mogao da iskoristi, što bi omogućilo ovoj firmi da se vrati u vrh svjetske scene.

Preostalo je da vrh Mercedesa prihvatio ovu ideju, jedini problem mogle bi predstavljati promjene koje su najavljene za narednu godinu, ali prema informacijama "Skaja" Holanđanin je prihvatio ponudu. Ferstapen bi mogao da aktivira izlaznu klauzulu u dva slučaja - da Red Bul završi na nekoj poziciji izvan prve tri mjesta, a trenutno je četvrti iza Mercedesa ili da sam vozač ispadne iz prve tri mjesta, a Verstapen je trenutno treći.