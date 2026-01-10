Zvanične informacije o današnjem ispuštanju vode iz hidroenergetskih sistema u Albaniji još uvijek se očekuju.
Prema najnovijim podacima Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, vodostaji u Crnoj Gori danas su u većini rijeka u opadanju, dok je na nekim lokacijama zabilježen porast.
Mjerenja izvršena u 11:00 časova pokazuju da su izuzeci:
Skadarsko jezero – porast od 24 cm
Rijeka Bojana – porast od 26 cm
Rijeka Crnojevića – porast od 28 cm
Direktorat za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova upozorava da je Vranjina kritična tačka zbog blizine stambenih objekata i mogućeg direktnog ugrožavanja domaćinstava.
U saradnji sa lokalnim službama zaštite i spašavanja, nadležne institucije kontinuirano prate situaciju i spremne su da preduzmu sve potrebne mjere radi zaštite stanovništva i imovine.
Građani će biti blagovremeno obaviješteni o svim značajnim promjenama vodostaja.