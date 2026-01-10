Zvanične informacije o današnjem ispuštanju vode iz hidroenergetskih sistema u Albaniji još uvijek se očekuju.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Prema najnovijim podacima Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, vodostaji u Crnoj Gori danas su u većini rijeka u opadanju, dok je na nekim lokacijama zabilježen porast.

Mjerenja izvršena u 11:00 časova pokazuju da su izuzeci:

Skadarsko jezero – porast od 24 cm

Rijeka Bojana – porast od 26 cm

Rijeka Crnojevića – porast od 28 cm

Zvanične informacije o današnjem ispuštanju vode iz hidroenergetskih sistema u Albaniji još uvijek se očekuju.

Direktorat za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova upozorava da je Vranjina kritična tačka zbog blizine stambenih objekata i mogućeg direktnog ugrožavanja domaćinstava.

U saradnji sa lokalnim službama zaštite i spašavanja, nadležne institucije kontinuirano prate situaciju i spremne su da preduzmu sve potrebne mjere radi zaštite stanovništva i imovine.

Građani će biti blagovremeno obaviješteni o svim značajnim promjenama vodostaja.