U reprizi prošlogodišnjeg finala Sabalenka savladala Pegulu - boriće se za titulu u Njujorku.

Izvor: Paul Zimmer / imago sportfotodienst / Profimedia

Najbolja teniserka svijeta, Bjeloruskinja Arina Sabalenka, boriće se za titulu na US openu.

Arina je u polufinalu Otvorenog prvenstva Amerike nakon preokreta savladala domaću teniserku Džesiku Pegulu i tako izborila mjesto u velikom finalu. Posle nešto više od dva sata sjajne borbe Bjeloruskinja je slavila rezultatom 2:1 (4:6, 6:3, 6:4).

Publika na stadionu "Artur Eš" uživala je u sjajnom tenisu. Pegula, koja je tokom čitavog meča imala nevjerovatnu podršku sa tribina, ozbiljno je namučila slavnu Bjeloruskinju. Bila je izuzetno agresivna na ovom meču, osvojila je prvi set i imala nekoliko sjajnih prilika u odlučujućem, trećem setu, ali u ključnim momentima Sabalenka je ipak bila bolja. Spasila je sve četiri brejk lopte u poslednjem setu i na kraju utišala američku publiku.

Sada će imati priliku da drugi put uzastopno podigne trofej u Njujorku i tako postane prva teniserka posle Serene Vilijams kojoj je to pošlo za rukom.

Rivalka u finalu biće joj američka teniserka Amanda Anisimova koja je u polufinalu bila bolja od iskusne Naomi Osake iz Japana.