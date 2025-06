Patrik Muratoglu ističe da Novakov govor tijela jasno stavlja do znanja da mu nedostaje motivacija.

Patrik Muratoglu u poslednje vrijeme nije mnogo lijepih riječi na račun Novaka Đokovića. Teniski stručnjak tvrdi da je motivacija Srbina opala, dok rezultati na poslednja dva turnira ne bi mogli to da potvrde. Zbog brojnih kritika na račun Muratoglua, bivši trener Stefanosa Cicipasa oglasio se na Linkedinu i razjasnio svoje mišljenje.

Toliko daleko je išla rasprava između navijača i teniskog trenera, da se Muratoglu odlučio da na društvenim mrežama raspravlja o toj temi. Ipak, Francuz nije bio spreman da mijenja svoj stav bez obzira na brojne kritike. "Sledeći put kada vas pitaju da li Novak može da osvoji 25. grend slem, razmislite o tome, šta nam je upravo pokazao u Parizu, deset dana prije Vimbldona, turnira koji je osvojio sedam puta - i gdje je čak stigao do finala u šest poslednjih izdanja. U jedno sam siguran - tenis Novaka Đokovića je i dalje tu, ali da li je i njegova vatra?"

Novak nije najbolje startovao na šljaci, a onda je na poslednja dva turnira stigao do 100. titule, pa do polufinala grend slema i sve to vrlo ubjedljivo. "Poslije nesigurne sezone na šljaci, Novak je stigao do polufinala Rolan Garosa, pobijedivši najbolje igrače poput Zvereva. Igrao je protiv svjetskog "Broj 1" Janika Sinera u tijesnom meču od tri seta. Tehnički, fizički, on je i dalje na nivou."

Kako igra Novak Đoković?

Novak je na poslednja dva turnira bio sjajan i to je ono što ističe i Muratoglu, ali nešto drugo muči Francuza: "Da budemo jasni - njegov tenis nije opao. On je i dalje sposoban da pruži preciznost, varijacije i tajming koji su ga učinili jednim od najvećih igrača u istoriji. Fizički je isto bio tu, dobro se kretao, branio se nevjerovatno elastično i držao je intenzitet tokom četiri puna seta."

"On i dalje može bolje da se pripremi, a nedostatak mečeva ranije u sezoni na šljaci jeste uticao na njega, ali njegovo tijelo je izdržalo više od tri sata na Rolan Garosu, to nije mali podvig. Ono što mi je u tom polufinalu palo na pamet nije bio samo kvalitet u napadu, već i govor tijela."

"Novak koga sam poznavao, protiv koga sam trenirao i koga sam se divio dvije decenije, uvijek je bio zvijer na terenu, podstaknut unutrašnjom vatrom da dokaže svijetu ili sebi da griješe, da dominira, da pobijedi po svaku cijenu."

"Novak koji je nekada igrao sa bijesom i svrhom, bio je vođen borbom, svrhom, ne samo da osvoji grend slem titule, već da bude najveći svih vremena. Ta borba je završena. On ju je dobio. Sada je pitanje: šta je sledeće?"

Muratoglu vjeruje da je sama činjenica da je Novak osvojio sve zadovoljila Srbina i da sada nema mnogo želje da nastavi istim tempom. "Kada se popnete na planinu, šta vas tjera da se ponovo popnete na nju? On je i dalje jedan od najboljih, ali u tenisu, motivacija je nevidljiva razlika između takmičenja i osvajanja", rekao je Muratoglu.