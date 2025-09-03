Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković pobijedio Tejlora Frica i zakazao meč protiv Karlosa Alkaraza.

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković savladao je Tejlora Frica nakon četiri izuzetno naporna seta i plasirao se u još jedno grend slem polufinale. Ovog puta će mu na US openu u Njujorku rival biti Karlos Alkaraz, a ljubitelji tenisa širom svijeta imaće priliku da još jednom gledaju pravi teniski klasik.

Đoković je do susreta sa mladim španskim teniserom stigao nakon dobrog meča protiv Frica, iako nije u potpunosti zadovoljan. Zapravo, Novak smatra da nije u potpunosti kontrolisao meč protiv Amerikanca, koji je najopasniji bio tokom trećeg seta kada je publika glasno bila na njegovoj strani i ozbiljno nervirala najboljeg igrača svih vremena.

"Nevjerovatno. Spasio sam vrlo važne poene u drugom setu. na ovakvim mečevima nekoliko poena odlučuje. Srećom, došli su na moju stranu. Ovaj poslednji gem bio je nevjerovatno naporan i težak. Dobar meč i dobar turnir za Tejlora. Osjećao sam da ne dominiram sa osnovne linije. Pokušao sam da ostanem u životu u nekoliko gemova. Nije lako igrati protiv njega, igrao je fantastično ovih dana. Zadovoljan sam zbog borbe koju sa pružio, zbog srca koje sam ostavio na terenu", ispričao je srpski teniser.

Novak je obraćanje na terenu završio pričom o rođendanu svoje ćerke. "Dvadeset minuta do ponoći, ovo je veliki poklon za Taru. Ples na kraju... Ona će mi reći sjutra kako je izgledalo, kada bude vidjela. To je svjetski poznata pesma za tinejdžere i djecu, pravimo koreografije kod kuće. Nadam se da će biti zadovoljna", rekao je Novak Đoković.