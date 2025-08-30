Miloš Janičić ostvario je drugu pobjedu u “Dirty boxing” šampionatu.

Na događaju u Majamiju, ponovo u prisustvu vlasnika organizacije Džona Džonsa i Majka Perija, 28-godišnji Podgoričanin savladao je Amerikanca Lamara Brauna prekidom u prvoj rundi.

Iako je osam godina stariji Njujorčanin krenuo agresivnije, Janičić je strpljivo sačekao svoju šansu, pa je sve bilo gotovo za 60 sekundi.

Miloš Janičić je od samog početka ušao agresivno u meč, bio prvi koji je krenuo da zadaje oštre udarce protivniku i nekoliko trenutaka kasnije se Braun našao na podu, te je Janičiću ostalo da ga dokrajči udarcima dok je protivnik ležao na zemlji.

"Ja sam Miloš, dolazim iz Crne Gore i ovdje sam zbog još jedne borbe. To mi znači mnogo, Crna Gora je mala država i ima 500 hiljada stanovnika, te je predstavljam na velikoj sceni u Americi. Takođe, predstavljam i Srbiju. Sve to znači mnogo, posebno kada dobijam podršku. Nokaut je završen, ali znate, i svaka odluka je dobra za mene. Pobjeda je pobjeda i samo želim da pobjeđujem", rekao je Janičić.

Miloš Janičić se sada vraća FNC-u, odnosno iventu koji će se krajem godine održati u Podgorici.