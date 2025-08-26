Janik će u drugoj rundi igrati protiv pobjednika meča između Popirina i Rusuvorija.

Janik Siner spreman je došao na US Open, sudeći po partiji u prvom kolu – italijanski teniser je sa maksimalnih 3-0 savladao Vita Koprivu iz Slovačke.

Sve je bilo gotovo za sat i 40 minuta igre, a Siner je rivalu prepustio samo četiri gema – 6:1, 6:1 i 6:2.

Siner je napravio čak sedam brejkova, dok je 89. igrač planete tek u samom finišu imao dvije šanse da oduzme servis najboljem na svijetu, ali ih nije materijalizovao.

Janik će u drugoj rundi igrati protiv pobjednika meča između Popirina i Rusuvorija.