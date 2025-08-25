Sportsko društvo uvelo je prinudu upravu u klub, a Veslački klub Partizan je nakon toga istupio iz JSD.
Veslački klub Partizan saopštio je da istupa iz članstva u JSD Partizan, nakon odluke Upravnog odbora sportskog društva da uvede prinudnu upravu u taj klub.
U obrazloženju te odluke, koju je navodno predložio predsjednik JSD Partizan Željko Tanasković, navedeno je da u Veslačkom klubu Partizan vlada "haotično stanje" i da je neophodno da bude sačuvan od propadanja.
Veslački klub Partizan se oglasio nakon toga i nazvao odluku protivzakonitom.
"Istina je da su ovoj odluci prethodili mjeseci i godine u kojima Veslački klub Partizan trpio konstantan pritisak od različitih kriminogenih struktura ljudi koji su se upleli u veslački i srpski sport generalno, o čemu svjedoče i različite prijetnje koje su upućivane članovima uprave VK Partizan, kao i uništavanje lične imovine pojedinih članova kluba", navedeno je u saopštenju.
Veslački klub Partizan je naglasio da je nedavno dobio sedam priznanja na dodjeli nagrada u okviru JSD Partizan.
"Ako je to zaista tako, kako je moguće da je na poslednjoj dodjeli priznanja najboljim klubovima i pojedincima u JSD Partizan, Veslačkom klubu Partizan pripalo čak sedam priznanja za najbolje u različitim kategorijama?", navedeno je u saopštenju.
JSD Partizan oglasio se nakon sednice Upravnog odbora o uvođenju privremenih mjera u Veslački klub Partizan.
"Odluka je donijeta na inicijativu više od 40 istaknutih članova kluba - sadašnjih i bivših takmičara, među kojima su i osvajači olimpijskih medalja - imajući u vidu da su dosadašnji organi kluba bili imenovani na nezakonit način, što je utvrđeno od strane nadležnog inspekcijskog organa Ministarstva sporta Republike Srbije".
Najuspješniji klub Partizana istupio iz sportskog društva: Haos u Humskoj, saopštenje za saopštenjem
"Za članove privremene uprave imenovani su isključivo članovi Veslačkog kluba 'Partizan', bivši olimpijci i istaknuti sportski radnici. Njihov zadatak je jasan: u najkraćem roku, a najkasnije u roku od šest mjeseci, sazvati sjednicu Skupštine kluba na kojoj će biti izabrani novi organi upravljanja, u potpunosti usklađeni sa odredbama Zakona o sportu".
"Tvrdnje koje su se pojavile u pojedinim medijima da su privremene mjere uvedene suprotno Statutu JSD Partizan nisu tačne. Naprotiv, sve odluke donijete su u skladu sa Statutom i zakonima Republike Srbije. Privremene mjere nisu sankcija već mehanizam da se uspostavi red, omogući transparentno funkcionisanje i obezbijedi da Veslački klub Partizan nastavi da radi u interesu svojih sportista, sadašnjih i budućih generacija".
"Zato pozivamo sve članove i prijatelje kluba da zajednički rade na rešenju, kroz institucije i dijalog, a ne kroz neistinite tvrdnje i nepotrebne podjele. JSD Partizan će i dalje dosledno raditi na očuvanju pravnog poretka, zaštiti interesa sportista i funkcionisanju svih klubova u skladu sa zakonom", objavljeno je u saopštenju Partizana.