Sem Kveri nije mogao da prećuti Naomi Osaki njeno nezrelo ponašanje u Montrealu.

Japanska teniserka Naomi Osaka teško je podnijela poraz u finalu Montreala od tinejdžerke Viktorije Emboko (2:1), a posebno je izazvala gnijev navijača jer je zaboravila na učtivost. Nije čak ni čestitala mladoj Kanađanki na pobjedi, opet se rasplakala kao da se apsolutno sve vrti oko nje, tako da je naišla na veliku osudu javnosti, s tim da se najmanje očekivalo da će joj lekciju držati i bivši američki tensier Sem Kveri.

Nekada 11. teniser svijeta, koji je u penziji već nekoliko godina i takmiči se u "piklbolu", razljutio se kada je vidio kako je Osaka pokušala da skrene pažnju na sebe, u trenutku kada je morala da pokaže poštovanje prema mlađoj teniserki.

"Može li Osaka da se ponaša kao odrasla osoba bar pet minuta? Samo održi neki lijep neki govor, odglumi jednu minutu i idi u svlačionicu. Poludjeću od toga više...", poručio je Sem Kveri u jednom podkastu, očigledno ljut načinom na koji Osaka već više godina radi istu stvar.

Njegova izjava je inače i te kako odjeknula u Americi, ali na nju Osaka i dalje nije odgovorila, odnosno i nema je u javnosti od pomenutog poraza u finalu Montreala, kada nije održala ni konferenciju za medije.

Šta je rekla Osaka poslije meča?

"Hvala... Pretpostavljam, hvala. Ne bih da oduzimam mnogo vremena, želim samo svima da se zahvalim. Hvala mom timu, hvala skupljačima loptica, hvala organizatorima i volonterima, nadam se da ste se zabavili", bilo je zaista sve što je rekla Osaka koju su navijači napali zbog ovakvog poteza.

U izjavi koja je samo objavljena na sajtu WTA, izvinila se za ovaj propust, a mlada Emboko - koja je inače pričala da joj je Osaka idol - nije joj uzela za zlo. Doduše, javno.

"Ako je to bila njena odluka da ne održi konferenciju za medije, to je u redu. Mislim da je sjajna teniserka i to ne mijenja ništa što inače mislim o njoj. Mislim da je dobra djevojka i još se ugledam na nju", poručila je Viktorija Emboko koja nije komentarisala da li su navijači u Montrealu pretjerali kada su navijali "protiv" njene protivnice.