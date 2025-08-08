Naomi Osaka nije mogla da se suzdrži posle poraza u finalu Montreala od mlade kanadske teniserke Viktorije Emboko. Ni to što je rekla da je Emboko rekla da joj je Osaka idol nije pomoglo, ponijela se sebično i nije joj čestitala.

Izvor: Youtube/The Telegraph/screenshot

Nekada najbolja teniserka svijeta Naomi Osaka napravila je najveći uspjeh sezone plasmanom u finale Montreala, ali je doživjela neočekivan poraz od mlade Viktorije Emboko. U pitanju je 18-godišnja teniserka koja predstavlja Kanadu, i koja je naravno zbog toga imala veliku podršku s tribina, tako da je uspela da napravi preokret i dobije Osaku 2:1 (2:6, 6:4, 6:1).

Meč koji je trajao nešto više od dva sata na kraju pak nije obilježilo slavlje Viktorije Emboko zbog najveće pobede u karijeri, nego nepristojna reakcija Naomi Osake koja je u tom trenutku mislila samo na sebe.

It’s absolutely shameful that Naomi Osaka knows that Victoria Mboko idolizes and look up to her, and she couldn’t even congratulate her or even mention her name.



Disgusting, sore loser behaviour. She earned a hater in me today.



pic.twitter.com/pbzwTk3aqT — JB. (@Wana____)August 8, 2025

Kada je stala pred mikrofon i kada se očekivalo da čestita mladoj teniserki za nevjerovatnu partiju, Naomi Osaka se po ko zna koji put rasplakala i tom prilikom zaboravila da čestita Viktoriji Emboko. Primjera radi, Novak Đoković ni u trenucima najvećeg bola, a znamo koliko teških poraza je imao u svojoj karijeri (recimo samo od Medvedeva u finalu US Opena 2021. godine), nije ni pomislio da bude ovoliko sebičan.

"Hvala... Pretpostavljam, hvala. Ne bih da oduzimam mnogo vremena, želim samo svima da se zahvalim. Hvala mom timu, hvala skupljačima loptica, hvala organizatorima i volonterima, nadam se da ste se zabavili", bilo je sve što je rekla Osaka koju su navijači napali zbog ovakvog poteza.

Da stvar bude gora, Viktorija Emboko je više puta tvrdila da joj je Naomi Osaka idol, tako da je sigurno i za nju bilo bolno što je u trenucima najvećeg slavlja ostala razočarana potezom teniserke iz Japana.

Osaka imala priliku da se iskupi - i nije

Naomi Osaka posle svega nije održala ni konferenciju za medije što je razljutilo medije koji su pratili turnir u Montrealu, da bi se na zvaničnom sajtu WTA pojavila njena navodna izjava u kojoj se sjetila da čestita Viktoriji Emboko, verovatno i zbog reakcija na društvenim mrežama.

"Mislim da je Viktorija igarla jako dobro. Potpuno sam zaboravila da joj čestitam na terenu, bila je neverovatna", kazala je Osaka koju su inače navijači označili kao teniserku koja "ne zna da gubi".

"Ako je to bila njena odluka da ne održi konferenciju za medije, to je u redu. Mislim da je sjajna teniserka i to ne menja ništa što inače mislim o njoj. Mislim da je dobra djevojka i još se ugledam na nju", poručila je Viktorija Emboko koja nije komentarisala da li su navijači u Montrealu preterali kada su navijali "protiv" njene protivnice.

Ko je Viktorija Emboko?

Viktorija Emboko rođena je 26. avgusta 2006. godine u SAD, poreklom je iz DR Konga, a kada je imala samo dva mjeseca sa roditeljima se preselila u Toronto. Danas živi u Barlingtonu, nedaleko od Toronta. Trenutno je 24. na WTA listi i njen vrtoglavi uspon nije slučajan i vjeruje se da bi uskoro mogla da izazove najbolje teniserke na svijetu. U januaru i februaru vezala je 22 pobjede bez izgubljenog seta na manjim turnirima, a onda je odlučila da igra jače turnire. Do kraja marta stigla je do 156. mjesta na svijetu, a od tada samo "skače" i biće među nosiocima na US Openu.