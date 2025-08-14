Atletičar Mondo Duplantis bilježi nevjerovatne rezultate i zarađuje milione na najvećim takmičenjima.

Izvor: MN Press

Jedan od najboljih atletičara današnjice nedavno je ponovo oborio svjetski rekord. Armand "Mondo" Dupantis je po 13. put u karijeri skočio najviše u istoriji, a gotovo uvijek je za samo po jedan centimetar pomjerao granicu. Svako obaranje rekorda dobro se nagrađuje, pa je jasno zašto Duplantis granicu pomjera najmanje što može.

Šveđanin koji se već dokazao i kao veoma dobar sprinter po svim mogućim kriterijumima najbolji je skakač s motkom u istoriji ovog sporta. Naravno, to je umio da naplati - pa je njegovo bogatstvo u ovom trenutku veće nego nekih poznatih takmičara u atraktivnijim sportovima i disciplinama. Procjenjuje se da će Mondo do kraja tekuće sezone biti težak oko 15.000.000 američkih dolara!

Koliko je Duplantis zaradio od rekorda?

Svjetska atletska federacija svako obaranje svetskog rekorda nagrađuje sa tačno 100.000 dolara! Kako je Armand Duplantis čak 13 puta obarao rekord, on je samo na osnovu tog kriterijuma u karijeri zaradio 1.300.000 dolara. Djeluje potpuno nevjerovatno, jer brojni svjetski poznati atletičari, uprkos svim uspjesima, ne priđu ni blizu toj cifri.

Jasno je da će Duplantis moći dodatno da popravi svoj rezultat. On je trenutno na 6.29, a na nekim od prethodnih takmičenja pokazao je da bi lako mogao da leti i desetak centimetara više. To bi mogao da bude čak milion na njegovom računu, ukoliko bude pažljivo tempirao formu i nastavio praksu da granicu diže samo za po centimetar.

Kako Duplantis zarađuje na takmičenjima?

Kao osvajač zlatnih medalja na Olimpijskim igrama u Tokiju i Parizu, Armand Duplantis je zaradio ukupno 100.000 dolara. To je tek početak, jer se uspjesi u Dijamantskoj ligi plaćaju mnogo bolje - svaka pobjeda donosi po 10.000 dolara, a Mondo ih ima 40. To znači da je na mitinzima zaradio 400.000 dolara, koji su dodatno uvećani rezultatima za plasman.

Osvojio je pola miliona za nastup u Dijamantskoj ligi 2023. godine, odnosno po milion dolara 2020. i 2024. godine! Samo ti uspjesi dovoljni su mu da bude bogatiji od većine svojih kolega protiv kojih se redovno bori na najvećim svjetskim takmičenjima. Ako bismo sabrali samo novac koji je Duplantis zaradio na najvećim takmičenjima i od srušenih rekorda, došli bismo do brojke od skoro 4.500.000 dolara!

Ko su sponzori Armanda Duplantisa?

Proizvođač sportske opreme Puma godišnje sponzoriše Duplantisa sa preko milion dolara, dok je Red Bul plaća oko pola miliona dolara godišnje. Takođe, Mondo ima potpisane sponzorske ugovore sa nekoliko svjetski poznatih kompanija čije proizvode reklamira, a od njih je u prethodne tri godine zaradio preko 1.500.000 dolara.

Nema sumnje da će sponzorski ugovori, ali i novac zarađen na takmičenjima, biti sve veći. Armand Mondo Duplantis do sada je u karijeri zaradio gotovo 14.000.000 američkih dolara, do kraja sezone bi to mogao još da popravi, a pitanje je samo trenutka kada će preskočiti 15 miliona!