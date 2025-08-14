Hrvatski trener Goran Ivanišević je bez angažmana nakon prekida saradnje sa Grkom Stefanosom Cicipasom.

Izvor: Glyn KIRK / AFP / Profimedia

Ruski teniser Danil Medvedev prolazi kroz veliku krizu i tone sve dublje na ATP listi. Iako je jedan od osvajača US Opena niko ga ni ne spominje kao favorita na poslednjem grend slemu u sezoni koji je na programu od 24. avgusta do 7. septembra. Trenutno je 15. igrač na planeti, a legendarna teniserka Rene Stabs ima zanimljiv predlog za temperamentnog Rusa.

Australijanka smatra da bi Medvedev mogao da angažuje nekadašnjeg trenera Novaka Đokovića Gorana Ivaniševića koji je nedavno imao kratku i neuspješnu saradnju sa Stefanosom Cicipasom.

"Goran Ivanišević je slobodan. Znam da je Medvedev veoma dugo sa Žilom Servarom, da su sve postiglli zajedno, ali možda bi Goran bio dobro rešenje. On je slobodan. Nije mu uspjelo sa Stefanosom Cicipasom ni sa Elenom Ribakinom, ali imao je uspjeha sa nekim drugim velikim šampionima", rekla je Stabs.

Medvedev je poslednju titulu osvojio na Mastersu u Rimu 2023. godine i od tada kreće njegov strmoglavi pad.

"Možda bi Ivanišević uspio da mu donese novi pogled na igru. Ne zato što je Servara ne može, ali ponekad je potreban drugačiji ugao gledanja", dodala je Australijanka.

Razočaranje za razočaranjem

Nakon prekida saradnje sa Novakom Đokovićem u martu 2024. godine, hrvatski stručnjak je imao dva neuspjela angažmana, kao trener Elene Ribakine i Stefanosa Cicipasa. Oba puta se završilo na neslavan način, međutim, nisu bili u pitanju samo rezultati, već okolne stvari koje su narušavale atmosferu u stručnom štabu. Ribakina je angažovala Ivaniševića, da bi potom vratila Stefana Vukova u tim koji je bio pod suspenzijom zbog sumnjivog odnosa sa kazahstanskom teniserkom.

Iako je vijest o saradnji Ivaniševića i Cicipasa odjeknula u teniskoj javnosti, Hrvat i Grk su se rastali odmah posle Vimbldona, a razlog su bile žestoke kritike koje je Goran uputio svom igraču. On nije mogao da se izbori sa pritiskom, pa je na mjesto prvog trenera vratio oca Apostolosa Cicipasa. Vidjećemo koji će naredni korak Ivanišević preduzeti u karijeri i da li će preporuka Rene Stabs stići do Medvedeva...