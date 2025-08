Otac Gorana Ivaniševića, Srđan podnio najveću žrtvu na početku karijere svog sina, ali mu se sva vjera isplatila.

Izvor: MN Press

Nekadašnji trener Novaka Đokovića, Goran Ivanišević nije imao nimalo lak teniski put, a sve mu se isplatilo kada je osvojio Vimbldon 2001. godine. Malo je poznato da je njegova poradica, kao i Đokovićeva, morala da se zaduži kako bi on gradio tenisku karijeru. Otac Srđan je čak dao otkaz na fakultetu gdje je radio kao profesor.

Vjerovao je u svog sina i njegov šampionski mentalitet koji je pokazao od malih nogu. Šta da se nekim slučajem žrtva nije isplatila, samo jedna povreda je mogla da uništi čitav trud?

"Nisam toliko razmišljao o tome. Da sam razumno razmislio, nikad to ne bih učinio“, rekao je Srđan u jednom intervjuu.

"Dali su mi sve što su imali, iako niko nije znao da ću postati tako dobar. Kad imaš dijete, pogrešno je govoriti mu o svojim problemima. Moraš dijete da ostaviš na miru. Znali su da sam ozbiljan u tenisu", rekao je Goran, a prenio je "Večernji".

Izvor: Chryslene Caillaud / Panoramic / Panoramic / Profimedia
Izvor: Glyn KIRK / AFP / Profimedia
Izvor: MN Press
Izvor: Adrian DENNIS / AFP / Profimedia
Izvor: MN Press

Kada je podigao šampionski pehar na Vimbldonu, Goran je znao da je to najviše uspjeh njegovog oca koji je bezrezervno vjerovao u njega.

"On je bio involviran u sve, vidio je sva moja ludila, puno razbijenih reketa. Kad sam sa 14 godina završio osnovnu školu, a bio sam jako dobar učenik, bila je dilema hoću li nastaviti sa školovanjem ili da se posvetim tenisu. Jesam ja u tom trenutku puno obećavao, ali ipak mi je bilo samo 14 godina. S druge strane, moj otac je bio profesor na fakultetu, mama je bila fakultetski obrazovana, sestra je išla u tom pravcu, a trebalo je da ja napustim školu. On je morao da odluči, sjećam se kad mi je rekao da će dati otkaz na poslu i posvetiti se meni, jer sam ja puno talentovaniji u tenisu, nego što će on ikad biti kao profesor", reko je Goran za "Jutarnji".

Bio je posvećen kao otac, ali i kao mentor. "Svakom treneru bi u startu rekao: svaki mu udarac možeš mijenjati, jedino mu ne smiješ dirati servis. Ne znam kako je on došao do toga, ja sam tada bio tanak, mršav, sa reketom jedva dvadeset kila, ali on je vidio što drugi nisu. Od dvanaeste godine do danas, moj servis je uvijek bio isti, nikada ništa nisam mijenjao. Da, otac je bio ključna figura na mom teniskom putu. I majka je, naravno, bila uključena, velika podrška u svemu, ali otac je sa mnom bio svaki dan", rekao je Ivanišević.