Amerikanac osvojio Toronto, ide u Sinsinati, pa na US Open kao 6. igrač svijeta.

Izvor: Profimedia

Američki teniser Ben Šelton novi je šampion Mastersa u Torontu, pošto je u slavio u finalu protiv Karena Hačanova sa 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (7:3). Mora se reći da konkurencija nije bila jaka, pošto su turnir propustili Novak Đoković, Janik Siner i Karlos Alkaraz, pa se tako Šelton domogao prve Masters titule u karijeri. Ova pobjeda mu je donijela skok na ATP listi gdje je svrgnuo srpskog asa sa 6. pozicije.

To znači da će Đoković na US Openu moći već u četvrtfinalu da se sastane sa trenutno svojicom najboljih na svijetu - Karlosom Alkarazom i Janikom Sinerom.

Ben Shelton secures his first Masters 1000 title!pic.twitter.com/1IVDIGjfUb — US Open Tennis (@usopen)August 8, 2025

Poslije dvije decenije Amerikanci imaju šampiona na nekom od Mastersa, što je zaista istorijski uspjeh. Nema sumnje da će u Njujorku imati odgroman motiv, ali prije toga će igrati u Sinsinatiju.

Šelton je postao najmlađi Amerikanac koji je ostvario uzastopne pobjede nad 10 najboljih igrača u četvrtfinalnim i polufinalnim mečevima Mastersa još od Pita Samprasa na Sinsinatiju 1992. godine.