Ben Askren oglaiso se na društvenim mrežana nakon perioda oporavka od dvostruke transplantacije pluća.

Izvor: Dan Cooke / Alamy / Profimedia

Ben Askren imao je dvostruku transplantaciju pluća i njegovo stanje bilo je izuzetno zabrinjavajuće. Supruga bivšeg MMA borca povremeno je izvještavala o stanju Askrena, a sada je Amerikanac sam riješio da se oglasi ma društvenim mrežama.

"Šta ima, ljudi? Dan 59... Čovječe, to je bio dug put. I nije završen, jer još ne mogu da hodam kako treba. Moraću da naučim to da radim, između ostalog", započeo je bivši MMA borac obraćanje. "Pretpostavljam da mogu to da ublažim, jer sam to bio ja i zaista se ne sjećam... Ne sjećam se 35 dana ovog putovanja. Mislim da je operacija bila prije 24 ili 25 dana. Bilo je teško. Bilo je teško."

Ben je otkrio da se ne sjeća period od 28. maja do 2. jula, a detalje o svom zdravlju otkrio je čitajući dnevnik svoje supruge. Ejmi Askren obavještavala je o sve navijače o stanju bivšeg MMA borca. Ona je bila i prva koja je obavijestila da njen suprug ima jaku upalu pluća, a vrlo brzo nakon te objave podijelila je i vijesti o dvostrukoj transplantaciji.

"Podrška koju ste mi pružili, bilo da je to slanje "GoFundMe" donacije, bilo da je to pomaganje mojoj djeci i ženi da prebrode ovo, imao sam prijatelje koji su dolazili iz cijele zemlje samo da se družimo nekoliko dana. Mnogo mi je značilo. Bilo je sjajno imati svu podršku i svu ljubav", dodao je Amerikanac.

"I nadam se da se neću ponovo naći u ovoj situaciji još dugo, zaista, zaista dugo. Planiram da poživim još neko vrijeme. Zato vam još jednom hvala, hvala vam svima na pozitivnoj podršci, svim komentarima na mrežama. Svemu. Mnogo mi znači. Volim vas", završio je Askren.

Bivši MMA borac izgubio je oko 22 kilograma tokom perioda od 45 dana. U junu je priključen na respirator i proveo je gotovo dva mjeseca u bolnici.

Askren je karijeru završio 2019, a dotad je imao skor 19-2. Osim u MMA bio je i rivač, pa je bio i dio olimpijskog tima SAD 2008.