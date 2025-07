Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger su se i zvanično razveli. Vijest o tome potvrdio je advokat bivše srpske teniserke koji je kao razlog za to naveo "nepomirljive razlike".

Gotovo je - Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger su se i zvanično razveli. Ono što je bilo jasno već mjesecima dobilo je i potvrdu, pa je tako sve završeno i papirološki. Informacije o tome potvrdio je i advokat bivše srpske teniserke. Izdato je kratko saopštenje u kom se kao razlog razvoda navode "nepomirljive razlike" bez preteranog ulaska u detalje toga.

Njemački list "Bild" prenio je i da je advokat poručio da neće davati više izjava za javnost i da neće biti dodatnih komentara. Uz to je zamolio medije da poštuju njihovu privatnost. Kakve su to razlike i šta se tačno dogodilo, možda jednog dana bude poznato i u javnosti. Njih dvoje imaju troje djece i ostaje da se vidi kako će sve to da se rješi i na sudu.

Sada kada je sve gotovo jasno je da će njih dvoje da budu još više u centru pažnje i da će se pratiti pomno svaki njihov korak. Već su se pojavile fotke Bastijana sa njegovom novom djevojkom Silvom. Zbog nje se oglasio i njen bivši muž koji je javno isprozivao Bugarku.

Kako su se Ana i Bastijan upoznali?

Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger vjenčali su se u julu 2016. godine, imaju troje dece, a bivši njemački fudbaler je jednom prilikom otkrio i kako su se njih dvoje upoznali.

"Prvi put sam je sreo u Njujorku i tada nas je upoznao naš zajednički prijatelj, košarkaš Štefen Haman. Nisam tada toliko dobro znao engleski, tako da sam je više slušao nego što sam pričao. Ubrzo sam shvatio da je Ana žena mog života, pojavio se taj poseban osećaj, znao sam da je to ljubav. Njenu porodicu sam 'kupio' kada sam odleteo u Beograd i na srpskom pitao njenog oca za njenu ruku", ispričao je Bastijan.

Kako je zaprosio Anu?

Našao je Švajnštajger i veoma romantičan način da zaprosi Anu. Učinio je to u Londonu i to u parku u kom je sniman poznati romantični film "Nothing Hil".

"Postoje u Londonu neki mali parkovi koji su dostupni samo lokalnom stanovništvu. Iznajmio sam park iz filma 'Noting Hil', kada smo šetali prošli smo baš pored tog parka i kapija je bila odškrinuta. Predložio sam joj da uđemo unutra i onda sam je zaprosio. Bila je baš iznenađena", otkrio je Švajnštajger.