Boris Beker, nekadašnji trener Novaka Đokovića, smatra da samo trojica na svijetu mogu da pobijede Janika Sinera. U toj grupi ne vidi svog igrača.

Izvor: MARIJAN MURAT / AFP / Profimedia

Uprkos suspenziji zbog doping afere, Janik Siner djeluje nezaustavljivo. Osvojio je svoj drugi grend slem ove godine, ukupno peti u karijeri, pošto je gotovo bez greške odigrao Vimbldon gdje je u finalu srušio branioca titule Karlosa Alkaraza (3:1). Činilo se svima da je Alkaraz u prednosti, posebno zbog podloge i činjenice da je dobio pet uzastopnih mečeva protiv Sinera, ali taktički nije mogao da mu parira na Centralnom terenu Vimbldona.

Ko uopšte onda može? Slavni njemački teniser i trener Boris Beker imao je zanimljivu opasku poslije viđenog na Vimbldonu, tako da je istakao da samo trojica tenisera trenutno mogu da se nose sa Janikom Sinerom.

Ono što je zanimljivo je da u svom nabrajanju - slučajno ili namjerno - nije pomenuo Novaka Đokovića koji je i te kako velike bitke vodio sa Janikom Sinerom tokom 2023. godine. Istina, nije ga dobio u prethodnih pet duela i čini se da od svih tenisera Siner najmanje "leži" Đokoviću zbog slične igre, ali ovo ipak djeluje kao potcjenjivanje najvećeg svih vremena.

Bekeru, ko može da pobijedi Sinera?

"Najveći protivnik Janika Sinera je on sam, njegov odraz u ogledalu", poručuje prvo Boris Beker: "Njegova najveća snaga je zapravo mentalna snaga. Vratio se poslije suspenzija i stizao do finala Rima i Rolan Garosa, a sada je bio i na Vimbldonu. To bi malo ko uspio poslije tri mjeseca suspenzije, on je uvijek jako fokusiran i unikatan je igrač".

"Ko može da pobijedi Janika Sinera? Karlos Alkaraz kada mu je dan. Takođe, tu su i igrači poput Danila Medvedeva ili Tejlora Frica koji bi mogli jednom da ga pobijede. Ali, kada se radi o konzistentnosti, Siner je trenutno nepobjediv".

Vidjećemo da li bi ove riječi mogle da motivišu i Novaka Đokovića kome zna da se probudi "inat" poslije ovakvih riječi.

Šta je Đoković rekao o Sineru?

Iako je Siner pobijedio gotovo rutinski u tri seta, priznaje da je "imao sreće protiv Novaka" i da to ne bi bio slučaj da se nije povrijedio, a s druge strane Nole kaže da za tim nema potrebe.

"Izvinio mi se zato što sam se ja loše osjećao na meču. Nema za šta da se izvinjava zaista. Uradio je veoma dobar posao na meču, a u posljednjih godinu i po dana igra najbolji tenis na svetu. Imaće šansu da osvoji prvu titulu na Vimbldonu i želim mu sreću. Biće to njegovo prvo finale ovdje i siguran sam da će da bude naoštren. Poslije onakvog finala u Parizu sigurno svi jedva čekaju finale. Definitivno su nekoliko nivoa iznad svih ostalih trenutno", poručio je Nole.

"Ne bih rekao da su loša sreća ili sudbina, već da su godine. Tijelo osjeća sve što je prošlo. Realnost me je pogodila kao nikada ranije. Moram da budem iskren, kao nikada u posljednjih godinu, godinu i po dana. Teško mi je da prihvatim, jer osjećam i dokazao sam da mogu da igram i dalje jako dobro kada sam svjež i odmoran. Ove godine mi je teško da igram na tri dobijena seta. Što duže turnir odmiče, to mi je teže. Dođem do polufinala i tu me čekaju Alkaraz ili Siner koji su svježi, naoštreni, a ja sa pola rezervoara. Tako je kako je. Moram to da prihvatim i da se izborim sa novom realnošću."