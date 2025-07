Nakon što je Grigor Dimitrov predao meč Janiku Sineru, Italijan je uspio da promijeni svoju igru i dođe do velike pobjede u finalu nad Karlosom Alkarazom.

Izvor: EPA/Alessandro Di Marco

Janik Siner po prvi put u karijeri plasirao se u finale Vimbldona i odmah osvojio turnir. U finalu je bio bolji od Karlosa Alkaraza, pa je prvi reket svijeta još jednom opravdao svoju poziciju. Ipak, čini se da bi stvari mogle da budu drugačije da Grigor Dimitrov u toj osmini finala nije zadobio tešku povredu, zbog koje je morao da preda meč.

"Da, imao sam sreće", započeo je Siner. "Protiv Grigora (Dimitrova), stvari su se odvijale veoma teško, ali to nije način na koji želite da dobijete meč. Ponekad se sve svodi na to da iskoristite šansu, a ja sam je iskoristio. U jednom trenutku sam počeo da igram dobro, posebno protiv Bena (Šeltona). I onda mi je to samopouzdanje pomoglo da prebrodim Novaka, što je veoma, veoma teško posebno na grend slemovima, a onda je ponovo bilo kao rolerkoster protiv Karlosa", ispričao je Siner poslije osvajanja četvrte grend slem titule.

Italijan je u finalu bio bolji od Španca i slavio je preokretom 3:1 (4:6, 6:4, 6:4, 6:4, 6:4). "Nikada ne bih pomislio da jedan dan toliko toga može promijeniti - u pogledu emocija, a zatim sreće i zabluda, jer je bilo veoma, veoma teško otići iz Pariza sa ovim osjećanjima. Zato je ovaj uspjeh još posebniji", završio je Siner.

Kako je Dimitrov igrao protiv Sinera?

Činilo se da će aktuelni "broj 1" na Vimbldonu staviti tačku u osmini finala, jer je gubio 2:0 u setovima, dok je u trećem rezultat bio 2:2. Međutim, uslijedila je povreda Bugarina koja je u potpunosti promijenila tok meča. Mnogi za krivca povrede Dimitrova vide turnir, a među prvima svoje nezadovoljstvo istakao je i Endi Marej.

Bivši trener Novaka Đokovića prvi je reagovao zbog uslova na centralnom terenu, još prije povrede Grigora Dimitrova, kao da je sumnjao da bi zatvaranje krova moglo da unese promjene tokom meča - i bio je u pravu. "Toliko je smiješno zatvoriti krov u ovoj fazi meča. Ima još najmanje sat vremena dnevnog svjetla... Može da se odigra više od jednog seta tenisa. Ovo je turnir na otvorenom!", napisao je Endi Marej na Tviteru.

Šta je Siner rekao poslije pobjede nad Dimitrovim?

Siner je poslije povede rivala bio vidno uznemiren, nakon što je pomogao Bugarinu da napusti teren vratio se kako bi završio obraćanje publici. Bio je svjestan Italijan da pobjeda u tom meču nije njegova zasluga, pa je takav komentar i uputio. "Ne znam šta da kažem. On je sjajan igrač i svi smo vidjeli šta se dogodilo. On je odličan igrač i moj dobar prijatelj, odlično se razumijemo i vidjeti ga u ovom stanju... Samo se nadam da će se brzo oporaviti. Nije imao sreće".

"Ovo za mene nije pobjeda. Nesrećan momenat kome smo svjedočili. Ranije se mučio sa povredama i sada kada ga vidimo sa ovakvom povredom, teško je... Vidio sam po njegovoj reakciji, znam koliko je posvećen sportu i koliko je vrijedan. Malerozno. Hvala svima koji su gledali, ali ovo je kraj koji niko nije želio. Tužno. Molim vas za aplauz za njega", poručio je Siner.