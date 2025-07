Italijanski teniser Janik Siner prvi put u karijeri je osvojio Vimbldon.

Prvi reket je u finalu u četiri seta savladao drugog na ATP listi Karlosa Alkaraza sa 3:1, po setovima 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

Meč je trajao tri sata i četiri minuta.

Ovo je bio četvrti grend slem trofej u kolekciji Janika Sinera, dok je Alkaraz ostao na pet. Siner je ujedno prekinuo niz od dva uzastopna trofeja Alkaraza na Vimbldonu.

Ovo je bio prvi poraz Karlosa Alkaraza u finalu bilo kog grend slem turnira.

Možda bi Siner i ubjedljivije dobio finale pošto je u prvom setu poveo sa 4:2 posle brejka. Međutim, uslijedio je totalni pad u igri Italijana, pa je Alkaraz vezao četiri gema i posle 44 minuta dobio prvi set.

Šok za Alkaraza uslijedio je već na startu drugog seta. Siner je brejknuo Španca u prvom gemu, a onda sigurno održao tu prednost za konačnih 6:4 u drugom setu.

Propustio je Siner dvije vezane brejk lopte u prvom gemu trećeg seta, pa su rivali do osmog gema držali svoj servis. A onda je u najboljem trenutku po Sinera uslijedio brejk. Italijan poveo sa 5:4, a potom je potvrdio brejk i posle dva sata i 18 minuta poveo sa 2:1 u setovima.

Siner je prvi stigao do brejka i u četvrtom setu. I to u trećem gemu za 2:1. Držao je Italijan svoj servis sve do osmog gema. Tada je Alkaraz pri rezultatu 5:3 propustio dvije vezane brejk lopte. Kazna je brzo stigla, Siner je osvojio gem, set i meč.