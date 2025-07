Novak Đoković igra protiv Britanca koji ga obožava, ali publika će sigurno do prvog momenta najjače moguće navijati za Dena Evansa.

Novak Đoković se prilično mučio u prvom kolu Vimbldona, ali ga je prošao. Savladao je Aleksandra Milera 6:1, 6:7, 6:2. 6:2 i prošao dalje. Sada ga čeka duel sa britanskim predstavnikom Denom Evansom.

Novak je prošli put čekao više od dva sata da počne njegov meč dok Artur Ridernkeš i Aleks Zverev nisu završili svoj duel, a sada je sigurno da će igrati od 14:30 u prvom terminu na Centralnom terenu.

Ko je rival?

Den Evans ima 35 godina i prošli su njegovi najbolji dani kada je bio 21. na svetu. Sada je 154. i pokušava da se kao veteran vrati u formu. Na Vimbldonu nikad nije otišao dalje od trećeg kola, a na grend semovima od četvrtog. Ima osvojen Dejvis kup 2015. godine i po jednu ATP 250 i ATP 500 titulu. Poznat je kao "loš momak" britanskog tenisa, što ga prati još od tinejdžerskih dana kada je redovno izlazio i pravio skandale.

Bez obzira na sve uvek je bio jako popularan u domovini i sada će sigurno od prvog momenta publika biti na njegovoj strani. Naravno, Novak je itekako navikao na takve situacije, mnogi misle da mu čak i prijaju.

Šta je Evans rekao o Novaku?

"Jedna od mojih omiljenih teniskih uspomena su treninzi sa Novakom Đokovićem u Marebelji pre početka sezone. Zaista može mnogo da se pročita o njegovom načinu treninga, ali ono što me je šokiralo je radna etika koju ima. U nedelju uveče otišao sam do teretane kako bih svratio u saunu pre odlaska u krevet. Bilo je 21:30 i većina ljudi se već 'gasila' i spremala za vikend. Čuo sam neku buku i to su bili Đoković i njegov trener koji su vežbali pilates. Taj momenat ga perfektno opisuje. On je jako pristojan momak, potpuna suprotnost njegovom imidžu negativca, ali nikada nisam sreo nekoga toliko opsednutog pobeđivanjem. To što je non stop posvećen je ono zašto je po mom mišljenju najveći teniser ikada", pisao je Den Evans prošle godine.

