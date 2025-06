Počele su da se pojavljuju prve spekulacije o tome zašto je Janik Siner prekinuo saradnju sa Markom Panikijem i Ulisesom Badijom. Razlog ima veze sa medijima i pojavljivanjem pred kamerama...

Izvor: JULIEN DE ROSA / AFP / Profimedia

Janik Siner donio je šokantnu odluku pred početak Vimbldona, odlučio je da prekine saradnju sa kondicionim trenerom Markom Panikijem i fizioterapeutom Ulisesom Badijom. Oni su nekada radili u timu Novaka Đokovića, pa su poslije otkaza koji su zbog doping afere dobili Umberto Ferara i Đakomo Naldi došli u tim italijanskog tenisera.

Zašto je to uradio? Italijanski mediji već su počeli sa nagađanjima i navodno je jedan od uzroka za prekid saradnje bio dug jezik Panikija. Tačnije jedan od intervjua koje je dao u prethodnom periodu. Nije poznato da li je i to imalo uticaj, ali je činjenica da je Marko volio da priča sa medijima i da je često bio u javnosti i govorio i o Sineru, Đokoviću, njihovim sličnostima i razlikama. Možda se zaista to nije svidjelo Janiku i timu.

Izvor: instagram/printscreen/janniksin

Siner je prije nekoliko nedelja doživio jedan od najtežih poraza u karijeri, pošto je izgubio od Karlosa Alkaraza u finalu Rolan Garosa i to uprkos tome što je imao vođstvo od 2:0 u setovima i prednost brejka u trećem. Onda je u četvrtom vodio sa 5:3 i imao tri uzastopne meč lopte na servis Španca i ni to nije iskoristio. Da li je možda prekid saradnje povezan i sa tim? Saznaće se uskoro...

Šta Siner čeka?

Svi sa nestrpljenjem čekaju da Siner i zvanično objavi razloge rastanka sa Panikijem i Badijom. Navodno će to učiniti na prvoj zvaničnoj konferenciji na Vimbldonu. Pojavile su se oprečne informacije u medijima, jedni tvrde da će da bude objavljeno putem saopštenja, drugi da će da kaže zvanično pred medijima u Londonu.

Dok se to čeka, Siner je saznao žrijeb, igraće protiv Nardija u prvom kolu, pa sa Vukićem, dok i u trećem mogao na Šapovalova. Rival u osmini finala mogao bi da mu bude Tomi Pol ili Grigor Dimitrov, a u četvrtfinalu Muzeti ili Šelton. Potencijalni rival u polufinalu mu je Đoković, dok je na drugoj strani žrijeba Alkaraz.