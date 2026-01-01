Tek ušli u 2026, a već zgrnuli bogatstvo: Evo koliko su pjevači i pjevačice zaradili na dočeku, najniži iznos 25.000€

Honorari pjevača i pjevačica za nastupe u najluđoj noći dostizali cifru od 100.000 eura

Izvor: Instagram/brrrreskvica

Sinoć smo dočekali Novu, 2026. godinu, a sa bina širom regiona su nam pjevači i pjevačici željeli zdravlja, ljubavi, sreće i para. Aleksandra Prijović je mamila uzdahe izvajanom figurom u najluđoj noći, isto je uradila i Tea Tairović, dok su pojedine pjevačice doživjele peh s garderobom ili izašle na binu i rekle da neće nastupati.

Večeras nas očekuje repriza, a prije toga i informacija koliko su desetina hiljada eura za sinoćnji doček inkasirali najtraženiji pjevači.

Prema više javnih izvora, najveći honorar među regionalnim zvijezdama ponovo će pripasti Dinu Merlinu, čija se naknada za nastup na dočeku procjenjuje na 150.000 eura. Ovaj iznos se, prema dosadašnjim objavama medija, već godinama smatra rekordnim honorarom za novogodišnje angažmane u regionu. Merlin je Novu 2026. dočekao sa publikom na trgu u Dubrovniku.

Brojni pjevači su se opredijelili da nastupaju u Crnoj Gori. Aco Pejović će, prema pisanju medija, zaraditi 80.000 eura.

"Brena je rezervisana u Tivtu, i tom prilikom će inkasirati 80.000 eura. Pored nje u programu učestvuju Saša Matić i Jelena Rozga, čiji honorari varijaju od 30.000 do 40.000 eura", rekao je izvor.

Nataša Bekvalac je pjevala pred novu godinu u Budvi gdje je i zaradila je, prema izvorima, 30.000 eura, koliko je uzela i Emina Jahović.

Najskuplja na Crnogorskom primorju je Aleksandra Prijović, koja se posle godinu dana pauze vratila nastupima i to u Crnoj Gori, inkasirala je navodno 100.000 eura.

Prema navodima medija, Dejan Matić je opštinu Čajetina koštao je oko 48.000 eura, Anđela Ignjatović Breskvica oko 50.000 evra, Džejla Ramović oko 25.000 eura.

Sandra Afrika će nastupati u jednoj kafani u Beogradu, a cijena karte za njen nastup je 50 eura. Ipak, postoji i uslov potrošnje, koji se kreće od 150 do čak 1.000 eura, u zavisnosti od mjesta.

(Kurir, MONDO)





