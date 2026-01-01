Centar Denvera Jonas Valančijunas morao je da napusti teren zbog povrede.

Izvor: Tatiana/X/Printscreen

Košarkaši Denver Nagetsa uspeli su da savladaju Toronto Reptorse bez Nikole Jokića koji će zbog povrede koljena odsustvovati sa terena oko mjesec dana. Na ovom meču najvažniju ulogu je imao Pejton Votson, dok je veliki teret u odsustvu Jokića podnio Jonas Valančijunas. Nažalost, i Litvanac je morao da napusti teren prije kraja utakmice jer se požalio na bol u listu.

Ono što brine je to da uopšte nije bilo kontakta. Odmah je zatražio izmenu, hramljući je otišao do klupe i sada se čekaju procene ljekarskog tima. Denver je sada praktično ostao sa samo jednim centrom, a navijačima ostaje da se nadaju da situacija nije ozbiljna.

Oh my god bruh. Just END this year. wtf

Not Jonas Valencunias hurt rnpic.twitter.com/b3D76qIrvI — Tatiana (@Tatianaclinares)January 1, 2026

Valančujunas je odigraj sjajan meč i za 23 minuta na terenu upisao 17 poena, 9 skokova i 4 asistencije, a njegovo odustvo sa terena bi bio strašan udarac za Denver koji je ove sezone imao šampionske ambicije. Ipak, izabranici Dejvida Adelmana su uspjeli da se izdignu iz jako loše situacije i na kraju slave posle dramatične završnice.