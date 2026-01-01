U gaćama i halterima ušla u Elitu: Jelena Karleuša prvi put u srpskom rijalitiju, pogledajte reakciju (Video)

Nekoliko sati iza ponoći, nakon što je otkucala Nova godina, Jelena Karleuša ušla je u Elitu 9, što je učesnike ostavilo bez teksta.

Izvor: Elita 9 / screenshot

Pjevačica Jelena Karleuša sinoć je prvi put ušla u Elitu 9.

Karleuša, koja je članica žirija Pinkovih zvezda, ranije je za MONDO govorila o srpskom rijalitiju i dogovoru sa Željkom Mitrovićem, da bi sinoć, nekoliko sati nakon ponoći, došla u Šimanovce i obratila se aktuelnim učesnicima.

Na nastup je došla u scenskom kostimu - crvenom donjem vešu i halterima, a prva se s njom pozdravila Miljana Kulić.

"Srećna Nova godina, da bude zdravi, voljeni, da zaradite mnogo para. Drago mi je da sam ovdje, jako je gledano. Ne bih puno da pričam i držite mi fige da napravimo najbolju žurku", rekla je Jelena.

Pogledajte i kako su učesnici Elite 9 reagovali kada su je ugledali: