Švajcarske vlasti utvrdile su uzrok požara u klubu u luksuznom skijalištu. Prskalice sa šampanjca su zapalile plafon.

Švajcarske vlasti su na konferenciji za medije saopštile zvaničan uzrok požara u klubu "Konstelasion" u luksuznom skijalištu Kran Montana. Prema dosadašnjim rezultatima iz istrage, odgovorna je prskalica koja je bila zakačena za šampanjac koji je nosila hostesa, prenosi "Asosijejted Pres".

Otkrivene su i nacionalnosti povrijeđenih.

Šta je uzrok požara u klubu u švajcarskom skijalištu?

"Vatra je krenula od prskalice sa šampanjca. Ona je bila na vrhu flaše.

Ove prskalice su bile preblizu plafona. To je dovelo do požara, a vatra se proširila vrlo brzo", saopštila je Beatris Piloud, javni tužilac okruga Valais u Švajcarskoj.

Da podsjetimo, u tragediji je poginulo 40, a povrijeđeno je oko 119 ljudi u baru “Konstelasion”. Identifikacija žrtava i povrijeđenih je i dalje u toku.