Prema preliminarnim podacima obrade, žariste ovog zemljotresa, kako navode, locirano je na dubini od 15 km.

Izvor: ZHMS

Sektor za seizmologiju Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju saopštio je da je 2. januara 2026. godine, u 15 časova i 35 minuta registrovao zemljotres manje jačine, sa epicentrom 4 km sjeverozapadno od Ulcinja. Jačina zemljotresa u hipocentru (žarištu) iznosila je 2.9 jedinica Rihterove skale, što odgovara epicentralnom intenzitetu od IV stepena Merkalijeve skale (MCS).

Na osnovu teorijskog modela makroseizmičkog polja ovog regiona, magnitude zemljotresa i dubine hipocentra, ovaj zemljotres nije mogao izazvati materijalne štete u epicentralnom području.

Na karti je, navode, prikazan položaj epicentra ovog zemljotresa sa izoseistama (zonama istog intenziteta) za slučaj čvrste stijene u podlozi.