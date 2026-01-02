Muškarac skočio sa Pančevačkog mosta.

Izvor: MONDO/uroš arsić/stefan stojanović

Prema nezvaničnim informacijama "Telegrafa", muškarac kog su ljudi držali da ne skoči sa Pančevačkog mosta u Beogradu je ipak skočio. Pao je u rijeku Dunav, ali je zahvaljujući brzoj reakciji policije ubrzo izvučen na obalu u svjesnom stanju.

Preuzela ga je ekipa Hitne pomoći koja ga je prevezla u bolnicu. On je, prema pisanju pomenutog portala, neko vrijeme proveo na Pančevačkom mostu kada su ljudi prišli da ga spriječe, a u pomoć je priskočio i čuveni Renato Grbić koji je spasao mnoge koji su skočili ili pali sa mosta.

"Kao da sam osjetio šta slijedi. Bio sam sve vrijeme u restoranu 'Konoba' i poslali su me u nabavku.

(Telegraf/MONDO)