Aca Lukas pobijesnio na bini i napravio totalni haos: Folker ušao u žestoku raspravu, evo šta je uradio (VIDEO)

Aca Lukas nije krio nervozu tokom nastupa.

Izvor: MONDO/Ana Živančević

Pkevač Aca Lukas nastupio je u jednom beogradskom hotelu za reprizu Nove godine. On je svoj koncert započeo hitom "Nisam preživio", a svi prisutni su sa oduševljenjem zapevali i zaigrali. Ekipa MONDO portala zabilježila je jedan zanimljiv trenutak kada je Aca vidno pobijesnio na člana svoje ekipe.

On je tokom izvođenja pjesme "Pesma od bola" mahao rukom jednom momku da odmah dođe do njega i potom mu nešto ljutito rekao.

@mondo.zabava Aca Lukas napravio haos na bini: Pobesneo i odmah zvao njega ♬ original sound - Mondo Zabava

Aca nam je prije nastupa priznao da cijelu noć nije spavao nakon koncerta u Rumi, te je ova nervoza možda rezultat umora.

