Nije morao da plače Matijas Gidsel, spasio ga je Dejan Milosavljev u polufinalu Lige šampiona.

Maximilian Koch / imago sportfotodienst / Profimedia

"Plakao je na poluvremenu, da nismo ušli u finale on bi cijelu odgovornost preuzeo na sebe", rekao je legendarni Stefan Krečmar o Matijasu Gidselu nakon polufinala Lige šampiona u kome je Danac isključen u osmom minutu zbog nepreznog starta. Ipak, imao je ko da spasi Gidsela muke.

Nevjerovatni Dejan Banda Milosavljev je prvi čovjek F4 Lige šampiona za sada. Imao je 15 odbrana protiv Nanta, bio apsolutni najbolji na terenu, a poslije meča je za "Balkan Hendbol" pričao o utakmici, finalu, ali i o Matijasu Gidselu.

"Osjećam se super. Srećan sam što smo odigrali jako dobru, kvalitetnu utakmicu. Dominirali smo u svim segmentima igre i na kraju smo zaslužili. Možda ne 10, možda više, možda manje, ali zaslužili smo da pobijedimo", rekao je on za "Balkan Hendbol".

Šta kaže o Gidselu?

Dok je Magdeburg čekao poslednji sekund da pobijedi, Fuhse je razbio Nant sa deset razlike, iako je najbolji rukometaš današnjice Matijas Gidsel isključen odmah na startu. Uspjeli su da pobijede i bez njega, a Milosavljev je odmah nahvalio Danca uprkos isključenju.

"Gidsel je nešto posebno, svi znaju da je on najbolji igrač na svijetu, najbolji igrač Bundeslige. Toliko zasluga ima, ali on je stvarno nešto drugačije. Mislim da je možda mogao da se progleda roz prste taj crveni karton. On nikad nije napravio skandal, nikoga nije udario. Ništa loše, samo se borio za loptu zbog prevelike želje. Opet to je samo jedan plus da će on da bude svežiji i jako motivisan.

To je stvarno jedan dečko, zahvalan sam što imam priliku da igram sa njim. Učim od njega, iako je mlađi tri godine, ali on je i van terena i na terenu stvarno nešto drugačije", rekao je o svom saigraču Milosavljev.

Nismo slavili, znamo šta je F4

Nije Milosavljev donio samo finale Lige šampiona "lisicama" iz Berlina, već i prvu titulu šampiona Njemačke. Preokrenuo je Fuhse i savladao Rajn Nekar Leven u posljednjem golu Bundeslige, pa je tako uzeo trofej ispred finaliste Lige šampiona Magdeburga.

"Imao sam slabu partiju prošle nedelje, jako veliki stres osvajanja njemačke lige. Proradio sam posljednjih 15-20 minuta, ali poslije toga mi je nekako sve laknulo. Došli smo spremni, nismo pretjerali ni u čemu poslije osvajanja njemačke lige, da smo nešto previše slavili Imali smo fokus, znamo da još nedelju dana i da se ovdje ne dolazi lako. Tako da dali smo sve od sebe danas, daćemo sve od sebe sutra.

Mislim da je prekretnica bila kada smo izgubili od Visle u Ploku. Tamo smo imali jako težak poraz, to je bio veliki šok za sve nas. Poslije toga smo poslije dva dana pobijedili Flensburg i poslije te utakmice nismo nijednu izgubili. Mislim i vjerujem da nećemo imati pad što se tiče sjutrašnjeg dana. Naravno Keln pravi čuda i na plus šest, sedam ili osam nismo se opuštali jer znamo da su ovdje čuda moguća. Tako isto i za sjutra. Mislim da će napad da funkcioniše, nadam se i odbrana i da ću ja biti na nivou koji je potreban da bi pobijedili."

Opet isto kao sa Vardarom

Profimedia

Prije šest godina Milosavljev je u istoj hali sa Vardarom osvojio Ligu šampiona. Ekipa u kojoj su bili Krištopans, Karačić, Rožerio Fereirasavladala je Vesprem 27:24 (16:11).

"Baš sam rekao za makedonske novine da mi se mnogo stvari ovdje ponavlja, kao da imam neku dežavu. Imam istu sobu u istom hotelu, ista svlačionicu navijači su u istom uglu, na istom spratu spavamo. Nešto mi se sve poklapa, bio bih najsrećniji da mi se opet desi. Sa Vardarom - čudo. Nadam se da će opet čuda da se dese", rekao je on.

MONDO, Balkan Hendbol