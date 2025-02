Matijas Gidsel i Domagoj Duvnjak na kraju su se rastali kao pravi šampioni. Sa medaljama oko vrata i u zagrljaju. Posle "prijetnji" da će mu uništiti oproštaj, koje su se doduše ostvarile, ovaj gest je zaista divan.

Kada je Danska savladala Hrvatsku 32:26 (16:12)u finalu Svjetskog prvenstva, vidjeli smo predivne scene. Prvo su rukometaši Danske pustili Domagoja Duvnjaka da postigne poslednji gol na meču i tako završi reprezentativnu karijeru, a onda je viđen zagrljaj dva velikana.

Najbolji rukometaš svijeta u ovom momentu, a naravno najbolji strelac šampionata i MVP Mundijala, Matijas Gidsel je prišao i zagrlio se sa Domagojom Duvnjakom! Slika dva rukometna džina u zagrljaju je bila dovoljno dirljiva, a pogotovo je ovo bilo bitno ako se sjetimo prošlog Svjetskog prvenstva.

Tada su u grupnoj fazi igrale Hrvatska i Danska, a u jednom momentu Duvnjak je nehotično udario Gidsela jako po vratu. Revoltiran, Gidsel mu tada nije pružio ruku ni posle starta ni na kraju meča, pa se oko toga digla velika buka.

"Hoću da mu pokvarim oproštaj"

Finalni meč Svjetskog prvenstva bio je oproštajni za trojicu reprezentativaca Hrvatske. U pitanju su golman Ivan Pešić, iskusni srednji bek iz Mostara Igor Karačić kao i upravo Domagoj Duvnjak. Iako je Matijas Gidsel pred samu utakmicu rekao za Danske medije da je raščistio račune sa Duletom, obećao je da će mu pokvariti oproštaj.

"Ne, nemamo nikakve nerazjašnjene račune. S Duvnjakom sam igrao puno puta i neka bude jasno – on je jedan od najvećih u ovom sportu. Nemamo nikakvih nesuglasica. Možda sam malo pogrešno procijenio Duvnjakov karakter kad smo igrali u Švedskoj i dogodila se ta situacija. Ali kasnije smo se sreli nekoliko puta u Bundesligi, kad je Kil igrao protiv Berlina, i uvijek sam pokazivao poštovanje prema njegovoj karijeri. Očekujem da će Hrvatska u finalu dati sve od sebe. Znamo kako Hrvati igraju – nije to toliko uglađeno i brzo kao mi u Danskoj, ali je izuzetno učinkovito i vrlo čvrsto. Biće to velika borba. Želim mu sreću, ali ja ću dati sve da mu pokvarim oproštaj', rekao je Gidsel i pokvario je taj oproštaj. Dao je čak deset golova i donio Danskoj četvrtu titulu prvaka svijeta zaredom.

Šta mu je rekao na kraju?

Zagrlili su se njih dvojica na kraju meča, a Dance je zanimalo šta su pričali. "Rekao mi je da nisam normalan, a ja sam mu odgovorio da sam normalan i da sam jednostavno Danac. Na mom krnavom njemačkom sam mu čestitao na fantastičnoj karijeri. On nije samo jedan od najboljih igrača ikad, on je inspiracija za hrvatske, ali i danske rukometaše. Želim da budem kao on kad dođem u njegove godine. Da budem dominantna figura u Bundesligi i fantastični vođa", poručio je Gidsel.

Najviše iznervirao - Vujovića

Kada se desio incident sa Duvnjakom nije se najviše uvrijedio Duvnjak ili hrvatska reprezentacija. Ne, javio se Veselin Vujović i žestoko napao Gidsela. "Utakmica je bila predivna, bolju nismo mogli da poželimo, ali sve mi je uspio pokvariti onaj Gidsel. Taj mali miš uništio mi je utakmicu. Ruku ti pruža Domagoj Duvnjak, jedan od najvećih u istoriji, a ti, jadniče jadni, ne želiš da prihvatiš izvinjenje. Ne zanima me kakav je igrač i je li bio MVP ovoga ili onoga, nikad taj miš neće biti ni sijenka Duvnjaka. Ovo je rukomet, grub i kontaktni sport, nakon faula ti sportski prilazi legenda, a ti mu odbijaš da daš ruku.Srami se, balavče jedan, ima da tu ruku ne pereš mjesec dana kad ti je Duvnjak pruža. 'Ajde da je to uradio nekome od mojih Iranaca, bez da podcjenjujem Irance, ali tako je postupio prema legendi rukometa. Bolje da vam ne kažem kako bi se proveo neko od mojih igrača da je to napravio", pisao je tada Vujović.

Gotova je velika karijera

Ali samo reprezentativno. Duvnjak ima 36 godina i sa Kilom je produžio ugovor i ostaće makar do kraja ove i još jednu sezonu. Ipak, sa reprezentacijom je gotovo, nema više snage Due da igra i u januaru, a to smo videli i na ovom šampionatu koga je odigrao praktično "na jednoj nozi". Ovo mu je bila osma medalja u reprezentativnom dresu, ali nema nijedno zlato.

"Ni u najluđim snovima ne bih poželio ovakvu medalju, pogotovo kad znamo šta mi se dogodilo u drugom kolu. Hvala igračima, treneru, stručnom štabu. Predivno prvenstvo, ostaće mi u glavi cijeli život. Hvala mojoj porodici, roditeljima, djeci, sestri. Ovo je bio baš dug put. Rodbini, prijateljima, mojim saigračima koji su ovdje, bivšim saigračima, svim trenerima, generaciji koja me je naučila da nosim ovaj predivni i teški dres",rekao je na kraju svega Domagoj Duvnjak.

