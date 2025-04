Goran Ivanišević dotakao se rastanka koji je iznenadio cijeli teniski svijet i prvi put otkrio kako se osjećao kada je shvatio da mora da potpiše ostavku.

Izvor: Chryslene Caillaud / Panoramic by PsnewZ / Profimedia

Slavni hrvatski teniser Goran Ivanišević već godinama je jedan od najboljih trenera svijeta, međutim ponovo je ostao bez posla. Nakon što se u februaru 2024. rastao sa Novakom Đokovićem, kako su obojica rekli jer su se zasitili, odlučio je da prihvati ponudu Jelene Ribakine i pomogne joj na Australijan openu, ali njihova saradnja se vrlo neslavno završila i Ivanišević je dao otkaz, pošto je želio što prije da izađe iz medijskog haosa u koji ga je uvela teniserka.

Ribakina je otpustila Stefana Vukova, koga je WTA suspendovala na osnovu prijave da je bio čak i nasilan prema Kazahstanki, da bi ga tokom Australijan opena vratila u tim, iznenadivši tim potezom i Ivaniševića... Kada se u obzir uzme i spekulacija da su njih dvoje čak i u ljubavnoj vezi, jasno je da je Ivanišević pobjegao glavom bez obzira.

"Opet sam na prisilnom odmoru ha-ha", rekao je Goran Ivanišević u emisiji "Neuspjeh prvaka" sa Slavenom Bilićem na TV Arena Sport: "Hvala što si me pozvao, ovo je prvi put sa ‘nenovinarom’. Mi smo u istoj branši. Malo je bilo čudno, neću mnogo pričati. To je jedna tužna i čudna priča. Za nju smatram da je za mene, i prije nego što sam postao njen trener, najbolja teniserka na svijetu ubjedljivo, najljepše igra, najjednostavnije… Stvarno sam uživao".

Kako je Ivanišević rekao dosta?

Izvor: YouTube/(Ne)uspjeh prvaka

O tome šta se desilo između njih, nije hteo previše da priča ali je jasno da mu "klima" u kojoj se nalazila Ribakina i pažnja koju je privlačila njena burna veza sa zemljakom Vukovim - nikako nije prijala poslije svega što je iskusio kod Đokovića.

"Nažalost, neke stvari izvan terena su se desile, koje nisam mogao kontrolisati i nisam želio biti dio toga i te priče. Odlučio sam da je najbolje da se ja povučem. Ja njoj želim sve najbolje u karijeri, ona će uvijek biti u prvih pet ili 10 bez problema", istakao je Ivanišević o teniserki koja nije blistala u Australiji, ali ni potom ni u Abu Dabiju, Dohi, Dubaiju, Indijan Velsu i Majamiju.

Teniserka iz Moskve je inače šampionka Vimbldona iz 2022. godine i kako je ranije isticao Ivanišević, baš sa Đokovićem je često komentarisao kako im se dopada njen tenis, ali saradnja ipak nije bila uspješna kako su se sve strane nadale kada je došlo do dogovora: "Fino iskustvo, nisam nikada mislio da ću biti na ženskom turu, ali stvarno mi se svidjelo. Ne znam da li ću opet, ali nakon Novaka i pauze 10 mjeseci, bilo je interesantno", zaključio je "Zec".

Zašto su se rastali Đoković i Ivanišević?

Izvor: MN Press

Nakon poraza u polufinalu Australijan opena, pa neuspjeha u Indijan Velsu, Novak Đoković je otkazao učešće u Majamiju 2024. godine i odlučio da povuče radikalan potez. Prošlo je više od godinu dana otkako je odlučio da "smijeni" Gorana Ivaniševića sa kojim je došao do rekordna 24 grend slema u karijeri.

"Čitao sam dosta toga, ali niko nije bio ni blizu", rekao je Ivanišević o razlozima rastanka: "Pravi razlog je zasićenje, jer je ovo bilo jako teških pet godina, ljudi zaboravljaju šta je sve bilo, da je on bio označen kao najveći svjetski negativac 2022. godine... Stalno smo bili u međukoraku, kofer je uvijek bio spreman, ludilo u Australiji. Došlo je do zasićenja, zamor materijala, jednostavno se i on umorio od mene, ja od njega i ja mu više nisam mogao pomoći. Kad sve saberemo, napravili smo veliku stvar za tenis".

Uprkos svemu, njih dvojica ostali su u sjajnim odnosima, tako da je Ivanišević u intervjuu kod Bilića rekao i da je Nole najveći ikada, a zna se i da Srbin ima veliko poštovanje za njega.

"Goran je prije svega prijatelj za života, moj i moje porodice", rekao je Đoković i dodao: "Izuzetno mi je drag, kraj profesionalne saradnje ne znači kraj prijateljstva. Rastanak je bio pozitivan, koliko god može da bude, došlo je do tačke zasićenja poslije skoro pet godina saradnje. Ispisali smo istoriju našeg sporta, osvajali slemove, a mi smo prošli baš kroz sito i rešeto - diskvaifikacija, deportacija... Uvijek ću se sjećati toga da je bio ljudski tu za mene, takve vrijednosti su bile ispred svega. Iz te hemije je i rezultat došao kao posljedica. Sve najljepše mu želim".

(MONDO)