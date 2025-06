Novak Đoković je prvi put 2016. u trećem kolu Vimbldona osetio prazninu i nedostatak motivacije da nastavi dalje.

Izvor: Screenshot/Arenasport

Novak Đoković je čak 24 puta osvojio grend slem trofej, postao je olimpijski šampion, a sa reprezentacijom Srbije uspeo je i da osvoji Dejvis kup. Na sve to, nedavno je proslavio i 100. titulu u karijeri, pa se za njegovu karijeru može reći da je kompletna. Na sceni je više od 20 godina, bilo je uspona i padova, ali čini se da je glad za titulama ostala ista - međutim, Novak je osporio to mišljenje publike, pošto je ispričao trenutak u karijeri u kojem je doživeo potpunu prazninu.

Mnogima je jasan san osvojiti jedan grend slem ili sva četiri, ali sve više od toga odaje utisak prezasićenja. Međutim, to nismo mogli da primetimo i Novakovoj igri - uvek želi više i bolje, ali se sada ispostavilo da je Srbin samo vešto krio osećanja koja su ga mučila. Konkretan primer dogodio se 2016. na Vimldonu kad se u trećem kolu sastao sa Semom Kverijem.

Do tog trenutka Novak je osam puta pobedio Amerikanca, dok je rivalu dozvolio svega jedan trijumf. Ponovo je Kveri imao šansu na Vimbldonu i iskoristio ju je, samo zbog toga što mu je Novak dozvolio. Slavio je te 2016. 3:1 (7:6, 6:1, 3:6, 7:6). "Igrao sam treće kolo, teren jedan, dogodila su se tri prekida zbog kiše. Imao sam nezgodnog protivnika Amerikanca Sema Kvarija, ima jak i brz servis, uvek je nezgodan na travi", započeo je Novak u emisiji Slavena Bilića "(Ne)uspeh prvaka".

Kako je tekao meč protiv Kverija?

Novak nije uspeo da nemate svoj ritam od početka meča. "On dobije prvi set, dobije zapravo dva seta. Prvi prekid je bio sredinom drugog i dolazi mi tim dok smo čekali da kiša prestane, pričam sa njima, isfrustriran kako igram, razrađujemo plan i i demo dalje. Vratim se na teren, dobijem treći set i u naletu sam, počeo sam bolje da se osećam. Bio sam na ivici da dođem do brejka u četvrtom setu, ali ne uspevam da probijem led i ponovo počne kiša."

Otkrio je Novak da mu se prvi put u životu desilo, da posle 12 osvojenih grend slem titula jednostavno nije imao motivaciju. "Dolazi tim i ja im kažem kako su oni ušli 'molim vas momci, da me ostavite samog', pitaju oni da li nešto treba, ja kažem 'ne treba ništa, samo mi treba mir, treba mi da gledam u zid'. Prvi put mi se desilo to u životu, samo sam ostavio torbe, nije bilo stolica, nego je bio maserski sto, nisam podigao naslov, nego sam samo leg'o i gledao u plafon, u zid i tako ostao 20 minuta, posla sata."

Novak je jednostavno odustao od tog meča... "U tom trenutku, mišići se hlade, zatežu se, a ja ništa nisam hteo da uradim. Jednostavno, u tom trenutku sam doživeo tu prazninu i onda sam izgubio meč kad sam se vratio - osetio sam, ne znam... Ne znam kako da identifikujem to. Tada sam otključao novu emociju, kao kad sam osetio kako je to osvojiti grend slem, pa onda kako je to biti branilac titule, tako je bilo i sada - postavio sam istoriju i šta sad?"