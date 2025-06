Prijatelj Mihaela Šumahera Krejg Skarboro istakao je da je razgovarao sa bliskim Šumaherovim ljudima i da situacija nije sasvim dobra.

Izvor: Patrick HERTZOG / AFP / Profimedia

Stanje Mihaela Šumahera nije sasvim poznato, mnogi su i dalje optimisti nadaju se da bi možda u budućnosti mogli ponovo u javnosti vidjeti bivšeg vozača Formule 1, ali kako stvari stoje se su manje šanse da će se to dogoditi. U razgovoru za "The Sun" Krejg Skarboro, stručnjak za motosport sa više od dvije decenije iskustva, otkrio je neke nove detalje vezane za stanje Njemca.

"Razgovarao sam sa nekim ko mu je veoma, veoma blizak i upravo su nam objasnili da više nećemo čuti ništa od njega. On je u udobnoj poziciji koliko god je to moguće sa njegovim zdravstvenim stanjem", rekao je o stanju svog prijatelja.

Dodao je Krejg i da je sada jasno da "svijet mora da se navikne da neće vidjeti Šumaherov blistavi osmijeh". Ipak, postojala je i lijepa vijest u ovom tužnom slučaju, a to je da je Šumaher nedavno postao deda, pošto se njegova ćerka Đina porodila.

Šumaherov sin Mik takmičio se za Has u Formilu 1 tokom 2021. i 2022, pa je zbog toga Skarboro istakao da je prisustvo sina Šumahera veoma važno zbog samog nasleđa koje Mihael ima. "Mislim da mnogi ljudi zahtijevaju stvari od njega i mislim da je to pogrešno. On je svoj, a njegova porodica ima mnogo toga sa čime se mora suočiti."

"Bio je čovjek koji je uživao u svom ličnom vremenu", rekao je. "Mihael je volio svoju porodicu i imao je puno vremena da odgaji sina."