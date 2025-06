Novak Đoković je autsajder na Rolan Garosu gdje će polufinale igrati protiv Janika Sinera, tvrdi Amerikanac Džon Mekinfro.

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković savladao je Sašu Zvereva u četvrtfinalu Rolan Garosa i sada ga samo dva meča dijele od 25. grend slema. Po svemu sudeći, te mečeve igraće protiv dvojice najboljih na planeti - okršaj protiv Janika Sinera u polufinalu već je zakazan, a u finalu mogao bi da čeka Karlos Alkaraz koji ima nešto lakši posao protiv Lorenca Musetija iz Italije. U takvom društvu je Novak Đoković autsajder, smatra legendarni Džon Mekinro, jedan od najvećih američkih tenisera svih vremena.

Po riječima legendarnog Amerikanca, "ima smisla" da Đoković osvoji svoj 25. grend slem 2025. godine, ali... "Kako vrijeme prolazi, pomislili biste da će mu biti sve teže, ali ovo će biti mnogo teže", rekao je Mekinro za "TNT sports" i dodao da Novak Đoković mora da podigne nivo igre kako bi bio konkurentan Sineru.

Džon zna koliko je opasan Siner, a vjeruje i da će Karlos Alkaraz savladati Lorenca Musetija u drugom polufinalu - onom manje atraktivnom. "Siner je došao sa ozbiljnim pristupom, igra nevjerovatan tenis. Alkaraz je takođe bio energičan i očekujem da će pobijediti Musetija, tako da će morati još više da se potrudi i da igra još bolje da bi osvojio ovaj turnir", rekao je Mekinro, najavljujući da Đokovića čeka Alkaraz, ukoliko prođe Sinera.

Novak Đoković i Janik Siner do sada su odigrali osam međusobnih mečeva, a rezultat je neriješen. Ipak, stiče se utisak da talentovani italijanski teniser nikako ne leži najboljem svih vremena jer je pobijedio na poslednja tri, odnosno četiri od poslednjih pet mečeva. Jasno, Siner ima veliku prednost jer je čak 15 godina mlađi, ali to ne bi smjelo da ga opusti. Mekinro zna kako bi Đoković mogao da savlada Italijana. Ključ je u dobrom servisu, ali i dugom trajanju čitavog meča - jer bi baš to moglo da stvori paniku Sineru.

"Taktički je da uradi ono što većina momaka treba da uradi, a to je da servira snažno. Moraće da iskoristi publiku, mislim da će biti uz njega. Biće autsajder pred meč i moraće - vjerovali ili ne sa 38 godina - da testira Sinera, koji nije igrao toliko tenisa, nije izgubio nijedan set. Što duže traje meč, moglo bi se postaviti pitanje u kakvoj je formi i da li će ga nervoza savladati. Dakle, to je ono što će pokušati da uradi", zaključio je Mekinro u najavi polufinalnog okršaja na Rolan Garosu.

Teniski analitičar koji prati svaki detalj sa ovogodišnjeg Rolan Garosa zahvalan je da prilici što je od početka ispratio najveću karijeru svih vremena. Sa te strane je sipao pohvale na račun Novaka Đokovića, kojeg već 20 godina prati na najvećim turnirima i koji ga svakim svojim potezom zadivi.

"Imao sam sreće da radim ovaj posao 30 godina, a 20 od toga sam iznova i iznova gledao ovu legendu kako radi svoj posao“, rekao je Mekinro i dodao: "Ne iznenađuje me ni na koji način - zadivljuje me, ali me ne iznenađuje što je i dalje u stanju da igra na ovom nivou, što to i dalje toliko želi. Prilično je izvanredno".