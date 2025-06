Novaka Đokovića na Rolan Garosu muče žuljevi i situacija uopšte nije naivna.

Novak Đoković će igrati sa Aleksom Zverevom u četvtfinalu u večernjem terminu na "Filip Šatrijeu", a iako je za sada 38-godišnji veteran rušio sve pred sobom, nisu prošli prvi mečevi bez problema. Dva puta se Novak mučio sa istim problemom i sada se nadamo da je sanirao problem koji ima sa - žuljevima.

U drugom kolu protiv Korentana Mutea je morao da traži medicinski tajm-aut, a onda se to ponovilo i kada je u četvrtom kolu savladao Kamerona Norija. Iako je oba meča nastavio i rutinski dobio, sada ga vjerovatno čeka veća borba.

Aleksandru Zverevu je predao meč polufinala Australijan opena ove sezone zbog povrede, a sada iako nije povrijeđen postoji opasnost da mu žuljevi pokvare planove. Na šljaci se najviše trči, to je fizički najzahtjevnija podloga, a problemi koje je imao Novak nisu bili nimalo naivni.

Šta je Novak rekao o žuljevima?

"Trebalo je oko sat vremena da se izborim sa žuljem i krvarenjem. Morali su da koriste injekcije, da izvuku krv, da osuše žulj. Nije bilo baš prijatno u tom procesu. Svako ko je imao žuljeve i krvarenje, morao je sa tim da se suoči. Zato kasnim na konferenciju, izvinjavam se zbog toga. Mislim da neće biti problema sa oporavkom za sljedeći meč.

Bilo je puno krvi i podliva. Krenulo je već u Ženevi. Promijenio sam uloške koji su tvrđi i prave mi probleme za stopala. Potcijenio sam to, pravili smo zaštitu za desnu, ne za lijevu nogu. Mislio sam da se oporavilo. Masakriralo me to krajem drugog i početkom trećeg seta. Osjetio sam jak i oštar bol, imao sam podliv koji je izdreniran", poručio je Đoković.