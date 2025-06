Iga Švjontek pobijedila je Ukrajinku Elinu Svitolinu na Rolan Garosu i plasirala se u polufinale gdje će je čekati Arina Sabalenka.

Iga Švojntek se plasirala u polufinale svog omiljenog turnira. Pobijedila je Elinu Svitolinu 2:0 (6:1, 7:5) i tako otišla korak dalje u odbrani titule na Rolan Garosu, njena naredna protivnica biće Arina Sabalenka.

Nije Iga imala velike šanse kad je stigla u Pariz, jer igra na turnirima prije Rolan Garosa nije obećavala veliki uspjeh. Ipak, sad igra polufinale turnira i na nekoliko koraka je daleko da treću put zaredom odbrani titulu. Na putu joj je ovog puta stajala Elina Svitolina iz Ukrajine, koja u prvom setu nije imala apsolutno nikakve šanse.

Poljakinja je za 43 minuta povela 1:0 u setovima, a Švjontek je rivalki dozvolila svega jedan gem. Ipak, vodila se relativno ujednačena borbe prilikom gemova, ali peta igračica svijeta je uvijek završavala korak ispred, donosila je bolje odluke, pa je tako i povela u četvrtfinalnom susretu. U drugom setu, Svitolina je pružila jači otpor.

Uspjela je Švjontek da dođe do ranog brejka i povede 3:1, ali se Svitolina trgla i smanjila zaostatak tako što je rivalki oduzela servis, a onda i izjednačila. Igrao se gem za gem sve do rezultata 5:5, kad je Iga uspjela da preokretom od u gemu dođe do brejka i povede 6:5, a onda je samo lako potvrdila svoju dominaciju i na svom servisu Svitolini dozvolila samo jedan poen.

Sabalenka i Švjontek sastaće se po 13. put i mada je Bjeloruskinja bolje plasirana, ona ima mnogo veći broj poraza. Iga vodi čak 8-4, pa će Sabalenka imati priliku da popravi utisak posle i potvrdi svoje dobre partije na Rolan Garosu. Ipak, trebalo bi imati u vidu da je Iga već četiri puta osvajala Rolan Garos, a ako bi i 2025. došla do trona, to bi značilo da je četvrti put u nizu uspjela da bude šampionka Pariza.